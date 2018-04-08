«أدنوك للتوزيع»: 100 ألف شريحة ذكية مجانية لتعبئة الوقود

أكد الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، المهندس سعيد مبارك الراشدي، لـ«الإمارات اليوم» أن (الشركة) تعتزم توزيع أكثر من 100 ألف شريحة ذكية مجانية على عملائها خلال الأيام المقبلة، وذلك لضمان التحول السلس نحو استخدام الخيارات الجديدة للتزود بالوقود «أدنوك فليكس»، والتي سيتم تطبيقها منتصف أبريل الجاري، بحيث يتمكن العملاء من تركيبها على مركباتهم كوسيلة دفع ذكية إضافية في المحطات.

وأضاف الراشدي، في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم»، أن الخدمة الجديدة للتزود بالوقود «أدنوك فليكس»، تشمل خدمتين: «الخدمة المميزة» التي أعلنت عنها «أدنوك للتوزيع» قبل أسبوع، وذلك مقابل رسم، بجانب «الخدمة الذاتية».

وأوضح أن فكرة «أدنوك فليكس» هي تقديم مزيد من الخيارات لعملائنا الذي سيتعرّفون قريباً إلى خيارات الخدمة المتميزة والخدمة الذاتية في محطاتنا، ولاحقاً إلى خدمة مبتكرة يتم اختبارها حالياً لتوصيل الوقود هي خدمة «محطّتي» لتوصيل الوقود أو أسطوانات الغاز للمركبة أو المنزل.

وتابع الراشدي: «سيستفيد عملاء الخدمة المتميزة من مجموعة من المكافآت والعروض الخاصة، التي ستقدّم خلال الأسبوع الأول من إطلاق الخدمة المتميزة في 40 محطة ضمن أبوظبي، منتصف أبريل الجاري»، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق نموذج خيارات الخدمتين المتميزة والذاتية لاحقاً بحيث يشمل محطاتنا في مختلف أرجاء الدولة خلال عام 2018.

وأكد أن الشركة حرصت على توفير فترة تجريبية في بداية تطبيق خيارات الخدمة المميزة حتى يتمكن العملاء من اختبار كل الخيارات بأنفسهم دون مقابل، كما تم إعفاء أصحاب الهمم وكبار السن من دفع أي رسوم مقابل الخدمة المتميزة.

وعن استعدادات «أدنوك للتوزيع» في ما يخص التطبيق سواء على مستوى تعليم الزبائن وتوفير سهولة في الاستخدام، وكذلك ضمان عدم وجود شكاوى تتعلق بالزحام أو حرارة الجو وكبار السن والنساء، أوضح الراشدي أن «الشركة حرصت على اتخاذ كل الاستعدادات لإطلاق خيارات (أدنوك فليكس)، وقريباً سيلاحظ عملاؤنا تصاميم جديدة وزيّاً مختلفاً لموظفي محطاتنا، على النحو الذي يمكّن كل عميل من تمييز خيارات الخدمة المتوافرة واختيار الأنسب له من بينها».

وعن العائد المتوقع للشركة وللمساهمين من الرسوم الجديدة، خصوصاً أن قرابة 20 مليون زيارة تتم للمحطات شهرياً، قال الراشدي: «المبدأ الأساسي لـ(أدنوك فليكس) هو تمكين عملائنا بالمزيد من خيارات التزود بالوقود، ونحن ملتزمون بتوفير كلٍّ من خيار الخدمة المتميزة والخدمة الذاتية لهم في هذا الإطار. وأي أثر لهذه الخطوة في دورة الاقتصاد يمكن قياسه بمجرّد بدء عملائنا اختيار خيارات أدنوك فليكس للتزود بالوقود في المواقع وبالكيفية التي يرغبون فيها».

استراتيجية 2018

وتابع: «تقوم استراتيجية النمو لدينا أولاً على توفير خيارات أكثر لعملائنا، كما هي الحال مع خيارات (أدنوك فليكس) للتزود بالوقود، ونحرص في المستوى الثاني من استراتيجيتنا للنمو على الارتقاء بما تقدمه متاجر التجزئة التابعة لنا، ولدينا حالياً أكثر من 230 متجر تجزئة، ووقّعنا أخيراً مع علامة (جيان) العالمية اتفاقية تحمل بموجبها 10 من متاجر التجزئة التابعة لنا علامة (جيان)، لتوفر منتجات جديدة أكثر تنوّعاً وفق سلسلة توريد مختلفة».

وذكر أن المستوى الثالث من استراتيجية النمو هو ترشيد النفقات، حيث تحقق الشركة تقدماً مستمراً في هذا المجال، إذ استطعنا خفض النفقات الرأسمالية للمحطات الجديدة لعام 2018 بنسبة 10%، وقد تصل هذه النسبة إلى 40% في محطاتنا المستقبلية.