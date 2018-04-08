إسعاف دبي ينقذ إثيوبية أُصيبت بسكتة دماغية

تمكن مسعفو دبي من إنقاذ مواطنة إثيوبية بعد يومين من وصولها دبي قادمة من إثيوبيا للعمل لدى كفيلها، وبعد الغيبوبة العميقة التي دخلتها اسرع الكفيل بإبلاغ الاسعاف وخلال 4 دقائق فقط تمت عملية إسعافها ونقلها للمستشفى.

واتضح أن نجاة مصابة بإغماءة عميقة نتيجة سكتة دماغية مفاجئة، وعلى الفور وفرت الإسعاف و المستشفى الدولي الحديث دبي فريقا طبيا متعدد التخصصات على مستوى عالٍ لمتابعة حالتها مكون من استشاريي المخ والأعصاب و العناية المركزة و علاج السموم و القلب والجهاز الهضمي والامراض التنفسية إضافة الى فنيي الطب الطارئ .

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الاسعاف خليفة الدراي اننا نسعى دوما لتفعيل التعاون والعمل التنسيقي مع شركائنا في المستشفيات الخاصة، مشيرا الى ان المستشفى الدولي الحديث كان الاقرب للحالة وبالتالي تم نقلها اليه رغبة في انقاذها من الموت.

وقال الدكتور كيشان باكال المدير التنفيذي للمستشفى الدولي الحديث دبي: تواصلنا مع اسرة الفتاة والمعنيين بها لكي يحضر اهلها ليكونوا بجوارها، مشيرا الى ان تلك المحاولات باءت بالفشل فلم يكن امامنا الا العمل على اعادتها لموطنها.

وقال المدير الطبي روهيت كومار شكل اعادة نجاة لاثيوبيا تحديا كبيرا نظرا للنقص المتوقع في الاكسجين والضغط الجوي ودرجة الحرارة والرطوبة إضافة الى الضوضاء والاهتزازات والجفاف ما قد يتسبب في خطر محدق بحياتها، ولكن أعد المستشفى الدولي الحديث فريقا من المختصين والمتطوعين الطبيين ليكونوا برفقة نجاة في رحلتها الى موطنها بجانب جهاز التنفس الصناعي وهو اهم ما تحمله المجموعة المكلفة بها لان وجوده يعني الفرق بين الموت والحياة.

وأوضح الدكتور سعد عباس العباسي، طبيب الرعاية الحرجة التخصصي الذي شارك في الرعاية اليومية لنجاة أن التحضير للرحلة تطلب توفير معدات لتسجيل العلامات الحيوية و ECG ، الرجفان و جهاز قياس التأكسج النبضي، جهاز الشفط، مضخات السوائل والأدوية، التنبيب ومجموعة دعم التنفس الصناعي، اسطوانات الأكسجين، أجهزة الشحن وبطاريات احتياطية

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة صن رايز والمستشفى الدولي الحديث دبي الجراح العالمي الدكتور حفيظ الرحمن ان عنايتنا بهذه الحالة الخاصة نعتبرها من مسؤوليتنا المجتمعية فرغم أن كلفة رعاية نجاة تجاوزت مليوني درهم لم تحصل المستشفى عليها ورغم أن علاجها استغرق نحو 8 شهور إلا ان النتيجة الأهم هو المحافظة على حياتها وإيصالها إلى أهلها واسرتها في موطنها لافتا الى اهمية الرعاية الصحية لمثل هذه الحالات الحرجة واهمية ان يتعاون الجميع من كافة التخصصات في الاهتمام والرعاية لحالات السكتة الدماغية والغيبوبة العميقة بغض النظر عن اسبابها ودون البحث عن توفر التأمين الصحي للحالة من عدمه لان التأخر في علاجها قد يعني موتها المحقق مؤكدا ان المستشفى الدولي الحديث يفخر بشراكته مع مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف التي وثقت كثيرا في قدرات المستشفى الدولي الحديث دبي على علاج مثل هذه الحالة البليغة وقامت بتوصيلها على جناح السرعة الى قسم الطوارئ بالمستشفى فيما لايزيد عن 4 دقائق .