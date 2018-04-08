نتائج الفصلين الأول والثاني شرط لقبول الطلبة بالجامعات

أعلنت وزارة التربية والتعليم – قطاع التعليم العالي – عن تفعيل رابط القبول المبدئي المشروط لطلبة الثانوية في الجامعات، اعتباراً من 22 إبريل/‏‏نيسان الجاري ولمدة ثلاثة أيام، على أن يتم إعلان نتائج القبول النهائية شهر يوليو/‏‏تموز المقبل.

وأشارت الوزارة أنه سيتم فتح باب التعديل على طلبات الالتحاق مرة أخرى بدءاً من 20 يونيو/‏‏حزيران المقبل وحتى 12 يوليو/‏‏تموز، مؤكدة أنها لن تنظر لأي طلب تم تقديمه بعد الموعد الرسمي لانتهاء طلبات التسجيل والذي أُغلق الأسبوع الماضي.

وكانت وزارة التربية والتعليم فتحت باب تسجيل رغبات الطلبة المؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي الحكومية «الجامعات والمعاهد» في 22 أكتوبر/‏‏تشرين الأول 2017 وحتى 5 إبريل/‏‏نيسان الجاري.

وأفادت الوزارة أن مشروع القبول المبدئي المشروط من قبل مؤسسات التعليم، والذي يتم تطبيقه بدءاً من العام الحالي يلزم الطالب بضرورة التقدم بطلب الالتحاق ضمن المواعيد المحددة لضمان مقعد في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، مشيرة إلى أنه لن ينظر في أي طلب بعد هذا التاريخ.

ولفتت إلى أن القبول سيتم بناءً على الخيارات المدونة في الطلب الذي تقدم به الطالب وفقاً لترتيب الاختيارات، منوهة بأن القبول المبدئي من قبل مؤسسات التعليم العالي يراعى فيه نتائج اختبارات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، حيث يتم النظر فيه من قبل مؤسسات التعليم العالي.

وعن شروط تأهل الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، أوضحت الوزارة أن تخصصات الهندسة بالنسبة لطلبة، المسار العام، على الراغبين منهم الالتحاق بها اجتياز اختبار مواد الرياضيات والعلوم في الصف الثاني عشر بمعدل لا يقل عن 90%، واجتياز الطالب بنجاح لمادة تأهيلية في الفيزياء تقدمها مؤسسة التعليم العالي المعنية، مع تحقيق الحد الأدنى لمعدل إتمام الصف الثاني عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي المعنية، بحيث لا يقل عن 90%، بجانب اجتياز الاختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب، بالإضافة إلى أية شروط إضافية تضعها مؤسسة التعليم العالي المعنية.

وفيما يتعلق بطلبة المسار المتقدم، فيشترط تحقيق الحد الأدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي، فيما يشترط في دائرة التعليم والمعرفة اجتياز مواد الرياضيات المتقدم «المستوى الثالث» والفيزياء المتقدم «المستوى الثالث» بنجاح بالإضافة إلى تحقيق الحد الأدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي مع أي شروط إضافية.

وفيما يتعلق بتخصصات الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، فيكون طالب المسار العام غير مؤهل للالتحاق بها، فيما يشترط لطلاب المسار المتقدم تحقيق الحد الأدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي واجتياز الاختبارات الوطنية بالإضافة إلى شروط مؤسسة التعليم العالي المعنية.

وفيما يتعلق بطلاب دائرة التعليم والمعرفة يشترط اجتياز مواد الأحياء والكيمياء المتقدم «المستوى الثالث» بنجاح، وتحقيق الحد الأدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي/‏‏ اجتياز الاختبارات الوطنية بالمعدل المطلوب، وأى شروط أخرى لمؤسسة التعليم العالي المعنية.

وفيما يتعلق بتخصصات التمريض والعلوم الزراعية وعلوم البيئة والتقنيات الحيوية والعلوم الصحية، فيشترط لطلاب المسار العام اجتياز مواد تأهيلية في الفيزياء والأحياء والكيمياء تقدمه مؤسسة التعليم العالي المعنية، مع تحقيق الحد الأدنى لمعدل إتمام دراسة الصف الثاني عشر الذي تحدده مؤسسة التعليم العالي، واجتياز الاختبارات الوطنية، بالإضافة إلى شروط مؤسسة التعليم العالي.