فالفيردي يعلق على تصريحات زيدان ويتحدث عن الرقم القياسي

عبر مدرب برشلونة إرنيستو فالفيردي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب كامب نو ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإسباني، حسبما أشار إليه موقع سبورت 360.

إرنيستو فالفيردي تطرق في حديثه عقب المباراة إلى تصريحات مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان الذي رفض الوقوف في ممر شرفي في الكلاسيكو إذا كان برشلونة بطلاً لليجا، بقوله “لا أهتم لما قاله زيدان، ولا يوجد شيء لأقوله لأننا لسنا أبطال الدوري الإسباني حتى الآن”.

وعن الفوز على ليجانيس “لقد أعطيت أهمية كبيرة للمباراة لأننا نعلم قوة ليجانيس، المباراة أصعب مما يظن الجميع، لقد لعبنا جيداً في الشوط الأول لكن مستوانا انخفض في الشوط الثاني دون وعي، هذا الأمر سيء ويزعجني قليلاً”.وأصبح برشلونة أول فريق لا يخسر في 38 مباراة متتالية من الليجا منذ ريال سوسيداد في عام 1980، المدرب علق على ذلك “علينا أن نكون سعداء، لقد حققنا رقماً قياسياً وحافظنا على فارق النقاط عن أتلتيكو وفزنا، الوصول إلى هذا الرقم كان صعباً لأنه صمد من سنوات طويلة”. وختم المدرب “لا يوجد شيء أقوله على مباراة الديربي غداً، من يعتقد أننا أبطال اللاعب فهو مخطئ لأننا لم نتوج بشيء حتى الآن، مباراة روما ؟، لقد وصلنا إليها جيداً وسنذهب إلى الأولمبيكو كأننا متعادلين دون أهداف”.