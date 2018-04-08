كاميرا مراقبة تكشف تحرش مدرس عربي ستيني بطفلة خليجية

كشفت النيابة العامة في دبي عن قيام موظف عربي ستيني بهتك عرض طفلة خليجية تبلغ من العمر 10 سنوات بعد أن استغل فرصة تواجده برفقة المجني عليها لتدريسها وقام بتحسس جسدها واضعاً يده على أماكن حساسة.

وشهدت الطفلة في تحقيقات النيابة أن المتهم كان يدرسها برفقة أشقائها وأحياناً بمفردها في الصالة واستفسر منها عمّا إذا كانت توجد كاميرة في الصالة وأشارت له على مكانها فاندهش وأخبرها بأنه أول مرة يشاهدها وكان ذلك في آخر يوم قام بتدريسها فيه.

وبينت الطفلة أن المدرس كان يقوم بوضع يده على اماكن حسّاسة في جسدها وحينما يدخل عليهم أحد يقوم بإخراجها ويعود للتدريس.

وقالت الأم إن جدّة الطفلة لاحظت جلوس المدرس معها لفترة طويلة أكثر من أشقائها فأردات والدة الطفلة التأكد فدخلت الصالة وشاهدة طفلتها تقف على الكرسي كما طلب منها المدرس ليقوم بوضع يده على أماكن عفّتها، فاندهشت الأم وبعدها راجعت الكاميرا لتكتشف حقيقة الأمر، فوجدت أن المتهم يقوم بأفعال غريبة ويجلس في وضعيات غير لائقة، مضيفة أنه طلب منها تدريس ابنتها بعد الانتهاء من أشقائها ليستغل براءتها وبدلاً من أن يقوم بتدريسها تحرش بها.

وأكد تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية عند تفريغ محتوى الكاميرا، قيام المتهم بوضع يده في الاماكن الحساسة وطلبه من الطفلة الوقوف على الكرسي للقيام بأفعال تخدش حيائها.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم الى محكمة الجنايات لمعاقبته بأشد العقوبة طبقاً لمواد الإتهام.