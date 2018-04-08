شرطة رأس الخيمة: القضايا المرورية ناتجة عن فئة مستهترة من الشباب وطلبة المدارس

أكد سعادة العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة إلى أن من أهم وأبرز المشكلات والقضايا التي يقع فيها عادة الشباب وطلبة المدارس خلال العطلة المدرسية وهي القضايا المرورية والمتمثلة في قيادة المركبة بدون رخصة قيادة، الصدم والهروب، استخدام المركبة بدون أذن صاحبها، معتبراً هذا السلوك خارجاً عن التعليمات وعدم الالتزام بقوانين السير والمرور مما يتسبب ذلك في وقوع الحوادث المرورية واستنزاف الدماء.

مشيراً بأن المشكلة تتفاقم في ظل غياب دور الأسرة على أبنائهم وعدم مراقبتهم الجيدة لهم ومتابعة أمورهم ، ودعا أولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام بأبنائهم وإرشادهم لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين من مستخدمي الطريق ، مؤكداً بأن شرطة رأس الخيمة مستمرة في اطلاق الحملات التوعوية المرورية طوال العام وذلك حرصاً منها على سلامة الأرواح والممتلكات وفرض النظام، خاصة مع وجود بعض السلوكيات الخاطئة من فئة مستهترة غير مبالية بعواقب تلك التصرفات ووجب الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها وتقديم النصح والإرشاد اللازمين لتقويم السلوك ليتماشى مع التوجيهات الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية والمحافظة على أمن واستقرار الطرق.

وذكر سعادته أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن (3) أشهر وبغرامة لا تزيد عن (6000) درهم أو بإحدى هذين العقوبتين كل من قاد مركبة بدون رخصة قيادة أو القيادة برخصة لا تسمح بذات نوع المركبة وهذا ما أكد عليه قانون السير والمرور الجديد، حيث تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بصورة قطعية وتحال إلى النيابة العامة، ووجه بعدم التساهل بهذا الموضوع وعدم تسليم الأبناء لمركبات ذويهم وهم لا يحملون رخصة قيادة .