الإمارات تشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة في الأردن

في إطار سعيها المستمر لتعزيز التكامل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والمالية وحرصها على دعم آفاق التنمية المستدامة في العالم العربي، تشارك وزارة المالية في اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة والمقرر عقدها في منطقة البحر الميت في المملكة الأردنية الهاشمية في أبريل الجاري، بحضور ومشاركة معالي وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية العرب، ومجموعة من المسؤولين الماليين في الدول العربية، وممثلين عن المؤسسات المالية العربية والدولية، إضافة إلى المختصين في الشأن المالي في المنطقة.

ويترأس معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك الذي يضم في عضويته معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، ومجموعة من الخبراء والمختصين في الوزارة وفي المصرف المركزي.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير على أهمية اجتماعات الهيئات المالية العربية المشتركة نظراً لمكانتها كمنصة عربية رائدة تتيح للقيادات المالية العربية فرصة الحوار حول القضايا المالية والاقتصادية ذات الاهتمام العربي المشترك. وقال معاليه: “تتيح هذه الاجتماعات فرصة التداول والنقاش وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتأسيس بنية مشتركة تعمل على تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والمالي، وتدعم مسيرة التكامل العربي المشترك.”

وستشارك وزارة المالية أيضاً في اجتماع الدورة الاعتيادية التاسعة لوزراء المالية العرب، حيث سيتم الحوار حول جملة من القضايا الحيوية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها ورقة عمل مقدمة من صندوق النقد الدولي حول “إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية”، وورقة عمل مقدمة من مجموعة البنك الدولي حول “مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية”، ودراسة صندوق النقد العربي تحت عنوان “سياسات الدعم في الدول العربية”، إلى جانب ورقة حول “المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية” الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وتقرير عن مشروع النظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية.

وإلى جانب اجتماع وزراء المالية العرب، يشارك وفد الدولة في الاجتماع السنوي الـ42 لمجلس محافظي صندوق النقد العربي، والاجتماع السنوي الـ42 لمجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزرعي، والاجتماع السنوي الـ45 لمجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الـ43 لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والاجتماع السنوي الـ47 لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.