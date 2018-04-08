روسيا تنفي استخدام دمشق للأسلحة الكيميائية في دوما

نفى رئيس مركز المصالحة الروسي يوري يفتوشينكو، التصريحات التي تفيد بأن القوات السورية تستخدم الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما، وأعلن أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة انسحاب “جيش الإسلام” من المدينة السورية.

وقال يفتوشينكو، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، 8 أبريل، “تبدأ عملية لسحب تنظيم “جيش الإسلام”، الذي لا يمكن المصالحة معهم، من مدينة الدوما السورية”، مشيراً إلى أن بعض الدول الغربية تستخدم هذه المزاعم لعرقلة هذه العملية.

وأضاف رئيس مركز المصالحة الروسي: “ننفي بشدة هذه المعلومات، ونعلن استعدادنا بعد تحرير الدوما من المسلحين، لإرسال خبراء روس على الفور من الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية لجمع البيانات التي ستؤكد أن هذه التصريحات ملفقة”.