وجه بتعيين المواطن المزروعي باحثاً اجتماعياً
محمد بن راشد: تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن

بواسطة / بتاريخ 2018-04-08 في 12:46 م /
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وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعيين المواطن علي المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع، مؤكدا سموه أنه عندما يتوجع مواطن تتحرك دولة.

وقال سموه في حسابه على تويتر :”استضفنا اليوم المواطن علي المزروعي في مجلس الوزراء. استمعنا لخطة وزيرة تنمية المجتمع. اعتمدنا 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود للثلاث سنوات القادمة. وجهنا بتعيين المزروعي باحثا اجتماعيا بوزارة تنمية المجتمع..تتحرك دولة عندما يتوجع مواطن .هكذا أرادها زايد”.

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