بلدية دبي توفر حاويات ذكية في شارع الشيخ زايد

في إطار حرص بلدية دبي على تبني أفضل الممارسات المتميزة لتعزيز جودة ونوعية الحياة المستدامة في إمارة دبي، قامت إدارة النفايات بتوزيع عدد (100) حاوية ذكية صديقة للبيئة لتخزين النفايات على امتداد جانبي شارع الشيخ زايد (ابتداءً من دوار مركز دبي التجاري العالمي إلى جسر التقاطع الأول الذي يربط الجسر بشارع الصفا وشارع المركز المالي) كمرحلة أولى، لتشجيع عمليات فصل النفايات ورفع معدلات وكفاءة برامج إعادة التدوير بالمنطقة.

ومن جهته أكد المهندس عبدالمجيد سيفائي، مدير إدارة النفايات في بلدية دبي ورئيس فريق التوعية في مجال الإدارة المستدامة للنفايات، وان توزيع حاويات تخزين النفايات الجديدة يأتي تطبيقاً لأنجح المعايير العالمية في مجال الرقي بمستوى خدمات النظافة العامة في الإمارة بما يعزز جهود التنمية المستدامة والجدير بالذكر، أن هذه الحاويات الذكية تم تصميمها وفق أعلى مقاييس الجودة وأفضل المواصفات القياسية المعتمدة ، وتعمل بالطاقة الشمسية، كما إنها مزودة بأجهزة الكترونية وحساسات استشعار عالية الدقة لرصد وقياس مستوى النفايات والإبلاغ عن الحاوية عند امتلائها من خلال إرسال إشارة فورية إلى مركز التحكم، لإتمام عمليات التفريغ عند الحاجة فقط ،كذلك تحتوي الحاويات المبتكرة على فتحتين منفصلتين إحداهما مخصصة للنفايات العامة والأخرى لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير مثل ( الزجاج ، العبوات ، البلاستيك ، الأوراق).

وأضاف سيفائي، أن توزيع الحاويات الذكية يأتي دعماً لخطة حكومة دبي الرامية لتحويل الإمارة إلى المدينة الذكية الأولى في العالم، واستكمالاً لمشروع تحديث وتطوير كافة وسائل تخزين النفايات في إمارة دبي بما يتوافق مع أحدث الحلول التقنية وأرقى التكنولوجيات النظيفة.

وعن النتائج الايجابية المتوقعة، أوضح سيفائي أن استخدام هذه الحاويات له عدة فوائد بيئية وأهمها خفض البصمة وتحسين الأثر البيئي، والحد من انبعاثات الكربون الضارة وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، حيث تعتمد الحاويات في تشغيلها بنسبة 100%على الطاقة الشمسية، وتمتد الخلايا الشمسية على مساحة 1 متراً مربعاً، تحسين الكفاءة التشغيلية لخدمات (جمع، تخزين، نقل) النفايات بنسبة 80%، وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد وبالإضافة إلى رفع كفاءة الأداء الميداني في مختلف المناطق في إمارة دبي.

أما فيما يتعلق بالمواصفات والمميزات الفنية لهذه الحاويات ، أنها زودت بتقنيات ذكية لمراقبة التوزيع الجغرافي وعمليات التخزين والتشغيل لوسائل تخزين النفايات في إمارة دبي ، واحتوائها على خاصية ضغط النفايات التلقائية المتوفرة في الحاوية ستساهم في زيادة السعة الاستيعابية للحاوية، والتي تفوق حوالي (8) مرات مقارنةً مع مثيلاتها من الحاويات العادية الموزعة بالمدينة ذات السعة (85ليتر) ، وبالتالي تقليل عدد البلاغات والحد من تراكم النفايات في الشوارع العامة، بالإضافة إلى إن تصميم الحاوية جاء مانع لاجتذاب الحشرات والقوارض ومحكم الإغلاق، وبالتالي التخفيف من الآثار السلبية على الصحة والبيئة والمظهر العام الجمالي والهيكل الخارجي لها يمكن استخدامه في نشر رسائل التوعية والتثقيف الموجهة لكافة فئات وشرائح المجتمع .