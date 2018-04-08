الإمارات تواجه فلسطين غداً في بطولة غرب آسيا للناشئات

يخوض منتخبنا الوطني للناشئات تحت 15 سنة، أولى مبارياته الرسمية أمام منتخب فلسطين، الساعة السابعة والثلث مساء يوم غدٍ الأثنين، على أرضية ملعب ذياب عوانة، ضمن مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا، وتسبقه مباراة تجمع منتخبي الأردن ولبنان لحساب المجموعة الثانية، الساعة الرابعة والثلث عصراً.

ومع إنطلاق مباريات البطولة، حقق منتخب فلسطين الفوز على حساب منتخب البحرين، بنتيجة 3/2 في المباراة الأولى لحساب المجموعة الأولى، وتخطى منتخب الأردن نظيره السوري، بفوزٍ عريض بنتيجة 15/0، ضمن أولى مباريات المجموعة الثانية في البطولة.

حضر مباراتي إنطلاق البطولة، سعادة كلاً من، أمل بوشلاخ عضو مجلس غدارة اتحاد الكرة، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة غرب آسيا، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، وخليل السالم أمين عام اتحاد غرب آسيا، إلى جانب حضور أعضاء اللجنة المنظمة العليا للبطولة.

وشهدت المباراة الإفتتاحية والتي جمعت منتخبي فلسطين والبحرين عصر أمس السبت، على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة في دبي، أولى مفاجآت البطولة، حيث جاء التقدم لصالح الأحمر البحريني في الدقيقة 38، بالهدف الأول الذي سجلته اللاعبة دانا شرف الدين، وقلب منتخب فلسطين نتيجة المباراة، وتحديداً مع بداية الشوط الثاني، بمعادلة نتيجة اللقاء، بهدف اللاعبة دانا باواتنيه في الدقيقة 52، لتعود بعدها دانا شرف الدين لاعبة منتخب البحرين بتسجيل التقدم الثاني لها ولمنتخب بلدها في الدقيقة 73، ولم يمر سوى خمس دقائق فقط، لتتمكن جينيفر شطارة من إحراز هدف التعادل لفلسطين في الدقيقة 78، لتضيف بعدها لين فواقه هدف الفوز لفلسطين في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز فلسطين على البحرين بنتيجة 3/2.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب الأردن على منتخب سوريا، بنتيجة 15/0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس، لحساب المجموعة الثانية ، وسجل أهداف منتخب الأردن، اللاعبات إلين السويلمين “هاتريك” في الدقائق (62،16،6)، وإيناس الجماعين “هاتريك” في الدقائق (55،42،13)، ولينا المياح “سوبر هاتريك” في الدقائق (60،41،23،14)، ولوجين البتوش “هدفين” في الدقيقتين (81،25)، وشيماء الحديدي في الدقيقة 71، وزينه حسن “هدفين” في الدقيقتين (89،77).

وبختام مباراتي أمس، يتصدر منتخب فلسطين قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما أعتلى منتخب الأردن صدارة المجموعة الثانية.