القوات الافغانية تحبط محاولة تفجير دموي كان يستهدف كابول

بواسطة / بتاريخ 2018-04-08 في 1:53 م /
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اعلنت قوات الدفاع والامن الافغانية اليوم انها أحبطت محاولة لتنفيذ انفجار دموي في العاصمة كابول.

وذكرت قناة “تولو.نيوز” التلفزيونية الافغانية نقلا عن إدارة التحقيقات الجنائية الأفغانية، ان المسلحين كانوا يستهدفون تفجير عبوات ناسفة بالقرب من منطقة الشرطة السابعة عشرة بالمدينة ، وأن قوات الامن صادرت عشرات الكيلوجرامات من العبوات الناسفة، إلى جانب قذيفة مدفعية وأنواع أخرى من العبوات الناسفة من المنطقة.

وأضاف مسؤولو التحقيقات الجنائية أن المسلحين كانوا يخططون لاستهداف المدينة بصاروخ “بي.إم1-” من منطقة شاهار أسياب، وقد تم العثور على الصاروخ إلى جانب هاتف محمول بالقرب من المنطقة ، قبل أن يتمكن المسلحون من تنفيذ الهجوم.

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