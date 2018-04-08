“إعمار” تلغي رسوم التسجيل الخاصة بمبيعات وحداتها السكنية والتجارية

أعلنت “إعمار العقارية” عن إلغاء رسوم التسجيل الخاصة بمبيعات كافة وحداتها السكنية والتجارية خلال النسخة الأولى من “مهرجان دبي العقاري” الذي تعقد دورته الأولى بين 9 و11 أبريل، 2018 في مركز دبي التجاري العالمي. كما تقدم “إعمار” خطط سداد خاصة لعدد من وجهاتها، على أن يكون هذا العرض متوفراً خلال فترة المهرجان حصرياً.

بهذه المناسبة قال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة “إعمار العقارية”: “نحن على ثقة بأن مهرجان دبي العقاري سيلعب دوراً محورياً في تعزيز نمو القطاع من خلال استعراض أكبر مجموعة من المشاريع العقارية المميزة على مدى الأيام الثلاثة للحدث.

وتحرص إعمار على دعم المهرجان كشريك استراتيجي مؤسس، كما ستقدم أيضاً حوافز استثنائية للعملاء تتضمن منحهم فرصة شراء الوحدات التي تطورها ’إعمار‘ وفق أعلى معايير التميز في التصميم والبناء، والتي تمتاز بمواقعها ضمن أكثر المناطق استقطاباً للاهتمام في دبي، بما في ذلك “خور دبي” و”وسط مدينة دبي” و”دبي هيلز استيت” و”إعمار الجنوب” و”إعمار بيتشفرونت” و”المرابع العربية” و”مرسى دبي”.

ويمكن لزوار “مهرجان دبي العقاري” الاستفادة من باقة واسعة من المزايا التي تتضمن تخفيضات على الأسعار والدفعات الأولى، وخفض رسوم التسجيل من قبل عدد من المطورين، والاستشارات القانونية المجانية، والحصول على موافقات التمويل من دون رسوم من قبل المصارف، والمزادات العلنية المباشرة، ومنصة خاصة بالوسطاء العقاريين للتعريف بالعقارات المطروحة والاستفادة من صفقات حصرية.

ومن جهتها ستقدم “إعمار” عرضاً يلغي رسوم التسجيل لشراء العقارات خلال أيام المهرجان، بالتزامن مع توفير خطط سداد خاصة لمختلف الوجهات التي سيتم إطلاق وحداتها للبيع أثناء الحدث. وسيكون للشركة جناح خاص في المهرجان تستعرض فيه أحدث الوجهات السكنية التي أطلقتها مؤخراً، وستقوم أيضاً بإطلاق وحدات جديدة حصرية. وسيتواجد فريق “إعمار” في موقع المهرجان لمساعدة المستثمرين ضمن كافة مراحل عملية الشراء التي يمكن استكمالها بسرعة وسلاسة.

وتتضمن قائمة الوجهات التي أطلقتها “إعمار” مؤخراً بيتش فيستا وسنرايز بي في إعمار بيتشفرونت، الجزيرة الخاصة التي تقع في الخليج العربي وتتيح للسكان الوصول إلى شاطئ خاص يمتد بطول 1.5 كيلومتر؛ سفرون، أول مجمع لمنازل التاون هاوس في إعمار الجنوب، الوجهة العصرية الممتدة على مساحة 7 كيلومترات مربعة وتتخللها الشوارع المشجرة وممرات التنزه ومسارات الدراجات الهوائية، والمرتبطة بمختلف وسائل النقل العام؛ كولكتيف، المفهوم الجديد والمبتكر لمساحات العيش المشترك في دبي هيلز استيت؛ وبرج ذي جراند السكني الفاخر الواقع ضمن خور دبي الممتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة، وغيرها.