شرطة أبوظبي تدعو أصحاب المركبات للإسراع في تجديد مركباتهم

دعت شرطة أبو ظبي أصحاب المركبات منتهية الترخيص إلى الإسراع في تجديد ترخيص مركباتهم والتقيد سنوياً بتجديدها وتسجيلها في المواعيد المحددة وذلك في إطار الحرص المستمر على تعزيز السلامة المرورية.

وأوضحت أن النظام يقوم بإرسال رسائل نصيّة قصيرة على الهاتف المتحرك للعميل، قبل شهر من موعد انتهاء تسجيل المركبة، ويجنب تجديد أصحاب المركبات مركباتهم في موعدها التعرض للحوادث ويعزز من سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وكانت شرطة أبوظبي حددت 15 إبريل الجاري، لتفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات للمركبات المنتهية الترخيص والتي لم يتم تجديدها بهدف تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق.

ولفتت إلى أهمية الإسراع في ترخيص المركبات، قبل رصدها ومخالفتها من خلال الأجهزة الذكية وتطبيق المادة ٢٥ ب من قانون السير والمرور (قيادة مركبة منتهية الترخيص) بالغرامة ٥٠٠ درهم و٤ نقاط مرورية وحجز المركبة ٧ أيام.