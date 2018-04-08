أشاد سعادة محمد عبد الله بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، بجهود فريق عمل الإدارة الذكية في اتحاد الكرة، على جهودهم المتواصلة في تطوير تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة باتحاد الكرة باعتبارها منصة مهمة تقدم مجموعة من الخدمات الذكية سهلت الكثير على مستخدمي تطبيق اتحاد الكرة “UAEFA” سواء كان المستخدمون من أندية الدولة، أو موظفي الاتحاد، أو حكام المباريات، إضافة إلى جمهور المستخدمين والمتابعين لشؤون الكرة الإماراتية.

جاء على ذلك بعد إطلاق التحديث الأخير لتطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاص باتحاد الكرة، وما تضمنه من خدمات وتحديثات كرست لتسهيل وتسريع إنجاز المعاملات الداخلية والخارجية في اتحاد الكرة دون الحاجة إلى هدر الجهد والوقت.

وقال الأمين العام لاتحاد الكرة، أن دولة الإمارات وضمن التوجهات الحكومية السامية تسعى دوما إلى الوصول للريادة في مجال تقديم أفضل الخدمات الذكية وتسخير هذه الخدمات لجمهور المتعاملين فأغلب مؤسساتنا الوطنية مكنت ومن خلال التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة المتعاملين من إمكانية إنجاز معاملاتهم من خلال إستخدام الهواتف الذكية، مشيراً إلى أن خدمات اتحاد الكرة ومن خلال جهود موظفي وفريق عمل الإدارة الذكية وبتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، أصبحت بمتناول المتعاملين بكل سهولة ويسر حتى أصبح اتحاد الإمارات لكرة القدم في طليعة الاتحادات الإقليمية، والقارية والعالمية في هذا المجال.

وتابع بن هزام، أن منصات اتحاد الكرة الذكية ومن خلال الخدمات والبث الحي للمسابقات، والكم الهائل من المعلومات والاحصائيات التي يحتويها، دفعت الكثير من الاتحادات إلى التعرف على هذه الخدمات، والاستفادة من هذه التجربة الثرية لاتحاد الكرة.

بدوره إستعرض الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية مدير إلإدارة الذكية أحمد بهادر، مجموعة الخدمات والتحديثات التي تم إطلاقها مؤخرا على تطبيقات الهواتف الذكية، وفي مقدمتها الإنجاز المهم الذي تم إطلاقه وهو البث الحي لمسابقات المراحل العمرية وبجميع فئاتها كما هو معمول به في بقية المسابقات الأخرى للفرق الأولى، لافتا إلى أن تطبيق اتحاد الإمارات لكرة القدم يتضمن جملة من الخدمات الرئيسية وباللغتين العربية والإنجليزية وفي مقدمتها، الأخبار ويتم عرض الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية وذلك عن طريق الربط الإلكتروني مع الموقع الرسمي للاتحاد ، كما يمكن مشاركة الخبر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، وكذلك المباريات ويتم عرض جميع المباريات التي ينظمها الاتحاد ولجنة دوري المحترفين وكذلك مباريات المنتخبات و مشاركات الأندية الخارجية عن طريق الربط الإلكتروني مع النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم “FA-Net”

وأضاف بهادر، أن هنالك مجموعة من الخدمات المتعلقة بقضاة الملاعب حيث يتم إرسال التعيينات من قبل لجنة الحكام إلى طواقم التحكيم وبإمكان الحكم الموافقة على التعيين أو الإعتذار مع ذكر السبب، وكل ذلك من خلال التطبيق، وبإمكان مراقبي المباريات كذلك إدخال المعلومات والتحديثات الخاصة بمباريتهم من خلال التطبيق الذكي، وإرفاق تقاريرهم ورفعها إلى لجنة وإدارة المسابقات.

وأشار أحمد بهادر، إلى أن من جملة الخدمات الذكية كذلك المعلومات المتعلقة بالأندية، ومنها : بيانات الاتصال بالنادي ، موقع النادي على خرائط جوجل، قائمة بفرق النادي مع عدد اللاعبين المسجلين في كل فريق، والملاعب الرسمية للنادي، ومباريات النادي في كافة المسابقات، وترتيب النادي في كافة المسابقات، بالإضافة إلى نظام التصويت والتقييم واختيار اللاعب الأفضل.

متابعاً إلى أن هناك خدمات خاصة بالمنتخبات الوطنية، وتشمل قوائم لاعبي المنتخبات ، والمباريات، والأطقم الفنية والإدارية، أما فيما يتعلق باللاعبين فتشمل، بيانات اللاعب، والمركز، الطول، الوزن، الوضعية “محترف/هاوٍ”، عدد المباريات، مدة اللعب بالدقائق، عدد الأهداف، عدد البطاقات الصفراء والحمراء، كما تم إضافة تحديث إمكانية الدخول لمستخدمي النظام الإلكتروني لإدارة شؤون كرة القدم حيث يمكن لمستخدمي الأندية استقبال اشعارات بحالة طلبات النادي في النظام.

مختتماً بأن هناك مجموعة من الخدمات والتحديثات القادمة فيما يتعلق بالمسابقات، ومنها، ترتيب الفرق، بالإضافة إلى تفاصيل إضافية مثل ( اللعب – الفوز – التعادل – الخسارة – الأهداف ) على أرض النادي وخارج أرضه. إضافة إلى جدول المباريات، وترتيب الهدافين، وإحصائية الإنذارات، وإحصائية الطرد، بالإضافة إلى نتائج التصويت.