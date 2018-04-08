500 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ 6 مليون في “معيصم الأول”

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 500 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 97 مبايعة بقيمة 132 مليون درهم، منها 10 مبايعة للأراضى بقيمة 33 مليون درهم و 87 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 99 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 6 مليون درهم فى منطقة معيصم الأول تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة البدع تليها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة المزهر الثانيه.

و قد تصدرت منطقة وادي الصفا 2 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 2 مبايعة بقيمة 5 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 مليون درهم وثالثة فى نخلة جميرا بتسجيلها 1 مبايعة بقيمة 1 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة الخليج التجارى و أخيرا مبايعة بقيمة 3 مليون درهم فى منطقة مرسى دبي.

و قد تصدرت منطقة مدينة المطار المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها11 مبايعة بقيمة 11 مليون درهم وثالثة فى الخليج التجارى بتسجيلها 8 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 368 مليون درهم منها 10 رهونات أراضى بقيمة 81 مليون درهم و 64 رهونات فلل وشقق بقيمة 287 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 106 مليون درهم وأخرى فى منطقة الثنيه الأولى بقيمة 75 مليون درهم.