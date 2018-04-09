الطقس اليوم غائم جزئياً مع رياح معتدلة السرعة مثيرة للغبار

حالة الطقس

طقس غائم جزئي بوجه عام، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الغربية والشرقية وقد تكون ركامية أحياناً ، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصةً على البحر وتكون مثيرة للغبار فوق المناطق المكشوفة أحياناً.

حركة الرياح

شمالية غربية – شمالية شرقية / 20 – 35 كم / ساعة بوجه عام، تصل 40 كم/ساعة أحياناً على البحر.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئيا بوجه عام، مع إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية مصحوبة بأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، قد تنشط ظهراً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان