غوارديولا: الدوري الإنجليزي “ليس سهلاً”

قال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إن الخسارة 2-3 من الغريم مانشستر يونايتد، تثبت أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي ليس سهلاً كما يعتقد البعض.

وكان بإمكان سيتي حسم اللقب إذا فاز على جاره أمس السبت، لكن بدلاً من ذلك تعرض لأول هزيمة بملعبه في الدوري هذا الموسم، وأهدر تقدمه بهدفين، لكنه بحاجة إلى انتصارين في 6 مباريات متبقية من أجل التتويج.

وقال غوارديولا بعد الهزيمة: “بالنسبة للجماهير الهزيمة قاسية، لكن ربما نحصل على تقدير أكبر لقدرتنا على الفوز بالدوري، وسيدرك الناس كم من الصعب تحقيق اللقب”.

وأضاف: “في نوفمبر وديسمبر قال الجميع إن اللقب حسم، لكن القتال كان صعباً وكذلك مواصلة التنافس في كل أسبوع والاحتفاظ بالتركيز. هذه أول مرة نخسر فيها مباراتين متتاليتين”.

وخسر فريق غوارديولا 0-3 من ليفربول في أنفيلد، بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي.

وبعد الهزيمة من يونايتد لن يكفي سيتي الفوز على توتنهام هوتسبير السبت المقبل لحسم اللقب، بينما يلعب يونايتد ضد وست بروميتش ألبيون متذيل الترتيب في اليوم التالي.

وتابع غوارديولا: “نشعر بالحزن بالتأكيد، لكننا نتفوق بفارق 13 نقطة، وبفارق الأهداف، وبعد مباراة الثلاثاء المقبل أمام ليفربول (في إياب ربع نهائي الأبطال)، سنركز في الدوري الممتاز ونحن بحاجة إلى انتصارين إضافيين”.

ويرى مدرب برشلونة السابق، الذي أراح لاعبين بارزين في قمة مانشستر، مثل كيفن دي بروين، وسيرجيو أغويرو، وغابرييل جيسوس، أن فريقه دفع ثمن إهدار الفرص في الشوط الأول عندما كان مهيمنا على اللقاء.

وواصل: “حلمي كان عدم استقبال أهداف في الشوط الثاني كما حدث في الأول، لكن في وجود مدرب جيد (جوزيه مورينيو)، ربما أبلغ لاعبيه بضرورة القيام برد فعل. لم نكن في حالة جيدة بالنهاية، وهذا هو جدول المباريات، ولهذا تتسم هذه المسابقة بالصعوبة، لكن يجب أن نحضر أنفسنا أمام ليفربول وأن نتحلى بالاحترافية”.