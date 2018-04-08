مصرع قيادي حوثي وعدد من مرافقيه في غارات لمقاتلات التحالف العربي جنوب الحديدة

لقي قيادي حوثي مصرعه مع عدد كبير من مرافقيه في غارات لمقاتلات التحالف العربي على مفرق جبل راس ، زبيد ، حيس ، جنوب الحديدة أسفرت عن مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية وسط انهيار في صفوفها ليشكل ذلك ضربة موجعة و إرباكا في صفوفها على الساحل الغربي لليمن.

و أفادت مصادر يمنية بأن العشرات من ميليشيات الحوثي الإيرانية بينهم قيادي لقوا مصرعهم في غارات مركزة لمقاتلات التحالف العربي و مواجهات مع المقاومة اليمنية تركزت جنوب الحديدة وسط فرار جماعي لعناصر الميليشيات التي عمدت إلى نصب نقاط للقبض على عناصرها الفارة من جبهات القتال.

وقصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية و بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية تعزيزات و آليات عسكرية للحوثيين في مزارع تتحصن فيها الميليشيات وتقع في ضواحي مديرية الجراحي.

و في تصعيد لإرهاب الحوثيين تجاه أبناء الشعب اليمني .. نفذت ميليشيات الحوثي الإيرانية عملية إرهابية استهدفت قصف منزل أحد المواطنين الواقع على أطراف مديرية حيس وأسفرت عن إصابة جميع أفراد الأسرة و تهدم المنزل وذلك بعد عملية تسلل لعناصرها إلى أحد المنازل على أطراف المديرية تلقت على إثرها هزائم موجعة و خسائر فادحة في العتاد و الأرواح.

و تواصل مقاتلات التحالف العربي شن الغارات الجوية على تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية و تدمير التعزيزات العسكرية والآليات التابعة لها في ظل استمرار تمشيط جيوب الحوثيين على الساحل الغربي.