شاهد بالفيديو | الإبحار بقطع الجليد في روسيا
بواسطة روسيا اليوم / بتاريخ 2018-04-08 في 6:20 م /
في مقاطعة فورونيج الروسية نظمت فرقة مكونة من 15 مغامرا محليا نزهة فريدة على قطعة جليد فصلوها عن جليد ساحلي بفؤوس ومنشار وجابوا مياه نهر الدون على القطعة العائمة.
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