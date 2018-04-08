شاهد بالفيديو | الإبحار بقطع الجليد في روسيا

في مقاطعة فورونيج الروسية نظمت فرقة مكونة من 15 مغامرا محليا نزهة فريدة على قطعة جليد فصلوها عن جليد ساحلي بفؤوس ومنشار وجابوا مياه نهر الدون على القطعة العائمة.

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