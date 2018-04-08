شاهد بالفيديو | الإبحار بقطع الجليد في روسيا

بواسطة / بتاريخ 2018-04-08 في 6:20 م /
sabq2-600x55313

في مقاطعة فورونيج الروسية نظمت فرقة مكونة من 15 مغامرا محليا نزهة فريدة على قطعة جليد فصلوها عن جليد ساحلي بفؤوس ومنشار وجابوا مياه نهر الدون على القطعة العائمة.

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: