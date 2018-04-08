ترامب يتوعد “الأسد” بـ”ثمن باهظ”

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن روسيا وإيران مسؤولتان عن دعم “الحيوان الأسد”، متوعدا رئيس النظام السوري بدفع “ثمن باهظ”.

يأتي ذلك غداة هجوم كيميائي شنته قوات النظام وداعميه، أمس، على مدينة دوما، الخاضعة لسيطرة المعارضة، في الغوطة الشرقية بمحافظة ريف دمشق، ما أودى بحياة العشرات وإصابة المئات، وفق الدفاع المدني (الخوذ البيضاء).

وكتب ترامب، في تغريدة بموقع “تويتر” أن قتلى، بما فيهم أطفال ونساء، سقطوا في “الهجوم الكيميائي الطائش في سوريا”.

وأضاف أن “منطقة البشاعة مغلقة ومحاطة بالجيش السوري، ما يجعل الوصول إليها غير ممكنا من العالم الخارجي”.

ومضى قائلا إن “الرئيس (الروسي فيلاديمير) بوتين، وروسيا وإيران، هم المسؤولون عن دعم الحيوان الأسد”، على حد تعبيره.

وتوعد ترامب بأن يدفع بشار الأسد “ثمنا باهظا”.