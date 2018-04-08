ألمانيا| اعتقال 4 أشخاص خطط أحدهم لهجوم بسكين في “سباق رياضي”

اعتقلت الشرطة الألمانية أربعة رجال يشتبه أن أحدهم كان يخطط لهجوم بسكين في سباق نصف الماراثون في برلين اليوم الأحد، حسب ما كشفته صحيفة “دي فيلت” الألمانية على موقعها الإلكتروني.

وأضافت الصحيفة أن هؤلاء الأربعة على صلة بالتونسي أنيس العامري الذي كان مرتبطا بمتطرفين وقتل 12 شخصا في برلين في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 عندما خطف شاحنة ودهس بها حشدا في سوق مزدحمة.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الشرطة الألمانية.

وذكرت الصحيفة في تقرير لم تكشف عن مصدره أن المشتبه به الرئيسي كان على صلة بالعامري وخطط لقتل مشجعين وعدائين طعنا في سباق نصف الماراثون.

وأكد التقرير أن المشتبه به كان يحمل سكينتين شحذهما خصيصا من أجل هذا الغرض.

ودفع الهجوم الذي شنه العامري في 2016 أعضاء البرلمان الألماني للمطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية. ولم تشهد ألمانيا أي هجوم كبير من قبل متطرفين منذ ذلك الحين.

كان وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر قال في وقت سابق اليوم الأحد إن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين لكنه أضاف “اكتسبنا خبرة بأن تحقيق الأمن المطلق ليس ممكنا بكل أسف”.