محمد بن زايد يشهد ختام فعاليات التمرين العسكري “حماة الوطن 2”

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ختام فعاليات التمرين العسكري ” حماة الوطن2 ” الذي نفذه الآلاف من مجندي الخدمة الوطنية والآلاف من قوات الاحتياط إضافة الى وحدات من القوات المسلحة.. وذلك في منطقة الظفرة في أبوظبي.

كما شهد سموه التمرين العملياتي الذي نفذته الفرقة الاولى من قيادة قوة الاحتياط واستعرض ألوية الفرقة وشاهد مراحل التمرين التي اشتملت على عمليات الدفاع وصد الإبرار مصحوبة برمايات بالذخائر الحية.

كما اطلع سموه على ميادين ومنشآت التدريب التشبيهي التابع لقيادة القوات البرية والذي يمكن القوات من تطبيق عمليات ” الطيف الكامل ” اثناء تدريبها.

رافق سموه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ومعالي محمد بن أحمد البواردي الفلاسي وزير الدولة لشؤون الدفاع وسعادة الفريق الركن جمعة أحمد البواردي الفلاسي مستشار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وكان في استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله موقع التمرين.. معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

واشتمل ” حماة الوطن 2 ” على عدد من التدريبات والتمارين العسكرية المختلفة قدمها مجندو الخدمة الوطنية تضمنت عرضا حيا للمهارات الميدانية والمعركة وبيانا عمليا للقتال في المناطق المبنية استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة والقدرات العسكرية والتي عكست ما وصل إليه المجندون من استعداد وكفاءة عالية وقدرة على استيعاب مختلف أنواع المهارات القتالية في مختلف البيئات والظروف المناخية.

واستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من القادة العسكريين في غرفة العمليات الميدانية إلى إيجاز حول منظومة القيادة والسيطرة.. ثم انتقل سموه إلى موقع دفاعي حيث شاهد سموه بيانا عمليا نفذه مجندو الخدمة الوطنية مع وحدات من القوات البرية.

وفي منطقة التدريب المخصصة للقتال في المناطق المبنية .. شاهد سموه تطبيقا عمليا لتدريبات القتال في المناطق المبنية نفذته مجموعة من أفراد الخدمة الوطنية فيما تعتبر العمليات في المناطق المبنية من أصعب وأعقد العمليات كونها تتسم بتهديدات مختلفة ومخاطر متنوعة تخلق تحديات كبيرة للوحدات المنفذة.

وانتقل سموه إلى ” عملية الدفاع عن ساحل البحر ” باستخدام الذخيرة الحية نفذها منتسبو الخدمة الوطنية بمشاركة وإسناد مختلف وحدات القوات المسلحة.

وبعدها تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان طابور العرض الذي شارك فيه الآلاف من مجندي ومجندات الخدمة الوطنية والمئات من الآليات العسكرية الثقيلة وامتد إلى عدة كيلومترات .. وحيا سموه باعتزاز وفخر جموع منتسبي الخدمة الوطنية التي اصطفت تحية لسموه..معبرين عن استعدادهم الدائم للتضحية والذود عن وطنهم ومكتسبات أمتهم وحماية صرح الاتحاد الذي بناه مؤسسو دولة الامارات العربية المتحدة وعلى رأسهم القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

ثم قام سموه بجولة في معرض الأسلحة المشاركة في تمرين ” حماة الوطن 2 ” واستمع إلى شروح حول الأسلحة التي تدرب عليها منتسبو الخدمة الوطنية.

وبهذه المناسبة أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” قادرة بجاهزية قواتنا المسلحة وكفاءة منتسبيها على التعامل مع مختلف التهديدات والعدائيات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. ” إن رؤية هذه الكوكبة من أبنائنا مجندي الخدمة الوطنية يعزز ثقتنا واطمئناننا على مكتسبات الوطن وحاضره ومستقبله … مؤكدا أنهم على قدر حجم المسؤولية والأمانة التي في أعناقهم تجاه حماية الوطن وصون أمنه واستقراره “.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن تفاعل الشباب مع نداء الواجب هو ثمرة غرس ونهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه ” من القيم السامية للتفاني والإخلاص والعطاء والتضحية في سبيل الوطن.

وقال سموه “فخورون برؤية شباب الوطن وحماته ..يحملون شرف الجندية وقيمها الراسخة .. وهم على أهبة الاستعداد والجاهزية معتزين بهويتهم وانتمائهم ومتسلحين بمعارف عسكرية وقدرات عملياتية عالية.. ثقتنا بهم كبيرة في تعزيز مكامن القوة وتشييد حصون المنعة لوطننا الغالي”.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن فخره بما يقدمه أبطال القوات المسلحة البواسل من بطولات وتضحيات في ميادين الحق والواجب..وقال سموه ” إنهم مبعث فخر لكل إماراتي لأن هذه التضحيات تعبر عن مبادئ الإمارات وثوابتها الأصيلة في نصرة الحق والتضامن مع الأشقاء في مواجهة المحن والأزمات”.. مضيفا أن منتسبي القوات المسلحة يمثلون القدوة والنموذج لجميع أبناء الوطن الذين يتعلمون منهم التضحية من أجل الوطن وجعل رايته خفاقة عالية دوما.

وقال سموه ” يوم جميل.. يوم يُفرح أن انشوف عيال الإمارات ..عيال زايد.. عسكر وحماية الوطن في هذا الاصطفاف الذي يفرح ويعطي الثقة.. هؤلاء هم صمام الأمان .. هم مستقبل بلادنا.. هم عيالكم .. عيال كل بيت .. نحن استثمارنا الحقيقي في هؤلاء لأنهم هم يشكلون أمن ومستقبل دولة الامارات”.

ووجه سموه كلمة لأسر المجندين من الخدمة الوطنية قال فيها ” الى كل عائلة.. كل أم .. وكل أب .. مشكورين وبيض الله وجهوهكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس .. نحن نفتخر فيها.. أنا أشهد انكم انجبتوا وربيتوا خيرة الأبطال الذين انشوفهم اليوم في ميدان يفتخر به كل إماراتي .. يفخر بوطنه ويفخر بعائلته ويفخر بعياله .. مؤكدا سموه ان صناعة الأبطال انطلقت من خلال تربية الوالدين اما العسكر قدموا التدريب والتأهيل خلال عام ولكن التربية وتنشأة الرجال والأبطال مهمة الوالدين .. اقول لهم مشكورين من كل قلبي”.