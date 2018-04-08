شاهد بالصور | جبال الأشجار الحمراء في إيطاليا

تشكل جبال دولوميت في إيطاليا أحد مناطق الطبيعة الساحرة والاستثنائية، إذ أن الجبال محاطة بأشجار تكتسي باللون الأحمر المذهب، كما أن أجزاء من صخور الجبال تكتسي بنفس اللون.

هذا المنزل الخلاب يكمله اللون الأزرق اللامع للنهر المجاور للجبال، والتي ينعكس على جزء منه ظل هذه الأشجار ليعطي منظرا طبيعيا مذهلا.

ورصد المصور الإيطالي باولو بتيجياني الطبيعة الخلابة لجبال دولوميت الملونة والتي تبدو وكأنها جزءا من حلم، بحسب وصف موقع “ماي مدورن مت” المهتم بالصور.

يبين الموقع أن جبال دولوميت تع في شمال شرق إيطاليا، وتقترب من ناحية الجنوب من جبال الألب، وتمتد على نهر أديج في الغرب وحتى وادي بياف في الشرق.

يوضح الموقع أن المصور حاول إظهار بإبداع الطبيعة النباتية الخلابة لهذه الجبال، بالإضافة إلى اللون المبدع لمياه النهر والسماء الذين يلتقيان في اللون الأزرق اللامع.

يلفت الموقع إلى أن الجبال يطلق عليها اسم الجبال الباهتة، بسبب مزيج الألوان التي تتشكل منه نتيجة الطبيعة الصخرية الكربونية لها.

يبين الموقع أن الجبال أحد الأماكن السياحية الهامة في شمال إيطاليا، حيث يزورها السياح للاستمتاع بالألوان وكذلك تسلق الصخور والمنحدرات.