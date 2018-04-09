«Final Cut Pro» من أبل تقدم ميزة «ProRes RAW» للفيديو

بعد أن فشل نظام تشغيل Mac Pro Final Cut Pro X، حاولت شركة أبل إصلاح ذلك مع منتجات مثل iMac Pro والاستمرار في إصدار تحديثات لتطبيقاتها الاحترافية، ولقد ظهر آخر تحديث لميزة Final Cut Pro والتي تشمل إضافتين جديدتين إلى تطبيقات تحرير الفيديو وهم أداة توضيحية مدمجة متكاملة وميزة فيديو بشكل جديد تسمي ProRes RAW والتي تقدم للمستخدمين تنسيق ProRes المضغوط مع تقنية RAW.

ومع هذا التحديث الجديد ستتيح ميزة Final Cut Pro الآن للمستخدمين توريد وتعديل التسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو الخاصة بهم دون الحاجة إلى تطبيق منفصل عنها. حيث يتيح تطبيق أبل استخدام التسميات التوضيحية مع الجدول الزمني المغناطيسي في Final Cut، ويمكن للمستخدمين توصيل التسميات التوضيحية بمقاطع الصوت أو الفيديو. فهذا ما كان يحدث عند توصيل مقطع صوتي منفصل بالفيديو، كان يتم الربط بين المقطعين ليصبح من السهل التنقل بين مقاطع الفيديو دون فقدان الترجمة المقترنة.

تدعم Apple تنسيقين رئيسيين للتسميات التوضيحية مع التحديث: CEA-608 (الذي يستخدم في البث في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا) وiTT (الذي تستخدمه أفلام iTunes للإدلاء بالشرح).

توصف أبل هذا التحديث بأنه نوع من الجسور بين تنسيقات ProRes الحالية وRAW الكاملة. حيث ان ProRes Raw يسمح للمستخدمين بدمج بيانات المستشعر من RAW مع توفير المساحة والمعالج لملف ProRes المضغوط مع الاحتفاظ بسهولة استخدام التنسيق المضغوط (خاصة لمحرري الحواسب المحمولة) دون التضحية بكل مزايا فيديو RAW. وفي الوقت الحالي، تتشارك الشركة مع شركة Atomos حيث ستعمل أجهزة تسجيل Sumo 19 وShogun على تحديثات البرامج الثابتة لدعم ProRes RAW، بالإضافة إلى ان DJI ستبيع كاميرا ZenRuse X7 المتوافقة مع ProRes وInspire 2 في وقت لاحق من هذا الربيع.

من المتوقع طرح الإصدار النهائي من Final Cut Pro للمستخدمين خلال الأسبوع القادم في 9 أبريل، ومثل أي تحديث أخر ل Final Cut من أبل، سيظل إصدار 10.4.1 مجاني للعملاء الحاليين.