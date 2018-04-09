الأبيض يبحث عن مباريات ودية لمعسكر مايو

تكثف الإدارة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة اتصالاتها مع عدد من الاتحادات الصديقة، بحثاً عن مباراتين وديتين للمنتخب الأول خلال تجمعه في المعسكر المحلي الذي سيقام مايو المقبل، في إطار التحضيرات للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، التي تستضيفها الإمارات مطلع يناير المقبل، حيث تمت مخاطبة عدد من الاتحادات ولكن لم تسفر الاتصالات عن الاتفاق على إقامة أية مباريات.

سيناريو

وأمام صعوبة إيجاد مباريات ودية للأبيض خلال التجمع المقبل، تحدث البعض عن سيناريوهين، الأول هو إقامة المعسكر في موعده، مع تكثيف الاتصالات بعدد من المنتخبات القارية حتى لو تم الاتفاق على مباراة واحدة. والسيناريو الثاني مطالبة بعض الأصوات بإلغاء تجمع مايو المقبل، من منطلق أنه يأتي في ختام موسم ساخن وهناك تشبع كروي من اللاعبين، إضافة إلى وجود إصابات تستلزم العلاج بعد انتهاء الموسم، مع رغبة عدد من اللاعبين في الاسترخاء لبعض الوقت خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، وقبل انطلاقة تحضيرات الموسم الجديد الذي سيكون موسماً حافلاً بالمشاركات المحلية والقارية والدولية.

لقاء

ستحسم اللجنة الفنية والمنتخبات الأمر خلال اجتماعها الخميس المقبل برئاسة عبد الله ناصر الجنيبي، حيث سيتم دعوة الإيطالي زاكيروني مدرب المنتخب للحضور، من أجل استعراض برنامج الأبيض خلال الفترة المقبلة، ومناقشته في مستوى الفريق على ضوء المشاركات الماضية وآخرها دورة تايلاند الدولية الودية، والتي احتل خلالها «الأبيض» المركز الرابع دون رصيد من النقاط، ومناقشة المدرب سعياً لتدارك أية سلبيات تحد من الطموح ومسيرة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

لوائح

من جهة أخرى، يختتم فريق عمل من اللجنة الفنية والمنتحبات برئاسة هشام الزرعوني اجتماعاته مساء اليوم، حيث تم تكليفه بإعادة صياغة مواد لائحة المنتخبات الوطنية بما يتواكب مع طموحات المرحلة المقبلة، حيث سيتم تغليط العقوبات التي تفرض علي اللاعبين الذين يخرجون عن النص خلال تواجدهم مع المنتخبات الوطنية، من ابرز تلك العقوبات عدم الالتزام بقواعد ومواعيد التجمعات، وكانت اللائحة السابقة تنص علي فرض غرامة مالية 50 ألف درهم، وتلك التي تم تطبيقها علي الثلاثي «عموري ومبخوت وفوزي» في واقعة بطولة خليجي 23، ولكن مع اللائحة المعدلة ستصل الغرامات إلى 200 ألف درهم.

كما ستشمل اللائحة المعدلة حوافز للاعبين على الأداء المتميز والفوز وتحقيق الهدف من المشاركة في البطولات، ومن المقرر أن يتم عرض مسودة اللائحة على اللجنة الفنية والمنتخبات في اجتماعها الخميس المقبل، من أجل الاطلاع عليها واعتمادها قبل رفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها بشكلها النهائي وذلك خلال اجتماع السبت المقبل برئاسة المهندس مروان بن غليطة.