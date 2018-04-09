رجل أعمال يعطي زوجته شيكاً ويتهمها بسرقته

تداولت أروقة محاكم دبي قضية غريبة، طرفاها زوجان، رجل أعمال خليجي (75 عاما) وزوجته العربية، والتي كانت مديرة العلاقات العامة في شركته، حيث اتهم الزوج زوجته في بداية الأمر أمام الشرطة بسرقة شيك موقع على بياض من مكتبه ومحاولة صرفه من البنك بقيمة 5 ملايين درهم، وما أن علمت الزوجة بالأمر حتى حررت بلاغاً ضد الزوج ومدير حسابه في البنك الذي يتعامل معه بتهمة إعطاء شيك بسوء نية والتواطؤ لمنع صرف الشيك، وحكمت محكمة جنايات دبي على رجل الأعمال بسنة حبساً مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وتحويل الدعوى إلى المحكمة المدنية.

وأوضح محمد عبد الله الرضا، المحامي عن المجني عليها في قضية إعطاء شيك بسوء نية وزوجة المتهم، أن الواقعة بدأت عندما أعطى رجل الأعمال «المتهم» زوجته شيكاً موقعاً على بياض لتشتري عقاراً خارج الدولة تأميناً لمستقبلها وترك قيمة الشيك خالية مفوضاً المجني عليها لوضع قيمته بعد التأكد من قيمة العقار، وعندما همت الزوجة بصرف الشيك بقيمة خمسة ملايين درهم أبلغه مواطنه والذي يعمل في البنك المسحوب عليه الشيك والمسؤول عن إدارة الحساب، واتفق مع الزوج على أن يقوم بتعطيل صرف الشيك لبعض الوقت بينما يقوم المتهم بالإبلاغ عن فقدان الشيك واتهام الزوجة بسرقته، واتضح أمام هيئة المحكمة أن بلاغ الزوج ضد المجني عليها كيدي لمنع صرف الشيك، ومن ثم أحالت الشق المدني في الواقعة إلى المحكمة المدنية للمطالبة بتعويض مالي كبير عن الضرر الذي لحق بموكلته.