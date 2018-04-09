نظام الاتصال الآلي للتبليغ عن حوادث السير يدخل حيّز التنفيذ العام المقبل

تعكف الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات على إقرار المواصفات القياسية الخاصة بإلزام مصنعي السيارات بتوفير نظام الاتصال الآلي للتبليغ عن حوادث السير في المركبات الجديدة المستوردة للدولة، وذلك قبل دخول مبادرة إلزامية النظام الجديد حيز التنفيذ العام المقبل للتبليغ تلقائياً عن الحوادث في 17 ثانية من وقوعها.

وأنهت الهيئة كتابة مسودة المواصفات الخاصة بالنظام المعروف بـeCall والذي يمكن من التواصل السريع مع فرق الطوارئ في حال وقوع حوادث مرورية، حيث يتيح تلقي معلومات الحادث بشكل تلقائي وصوتي ومن ثم تسريع عمليات الإسعاف، إضافة إلى مساعدته في تقليص مستوى الخطأ البشري في تحديد موقع الحادث.

وأفادت الهيئة «الرؤية» بأن نظام eCall سيتمكن من عملية التبليغ التلقائي في فترة زمنية لا تتعدى الـ17 ثانية، مشيرة إلى وجود إحصاءات في الوقت الراهن تبين فقط مدى سرعة الاستجابة بعد تلقي البلاغ، إلا أن المدة الزمنية بين توقيت وقوع الحادث ووقت الإبلاغ ما زالت غير معلومة بدقة، وهو ما يمكن حسابه عن طريق النظام الجديد.

وبينت الهيئة أن فريق العمل الخاص بمبادرة eCall يضم عدة جهات مختلفة، فيما يتوقع أن تدخل المبادرة حيز التطبيق في العام المقبل بشكل إجباري على كافة السيارات الجديدة والتي جرى تغيير شكلها الخارجي بالكامل.

وبتطبيق النظام تكون الإمارات الأولى على مستوى الشرق الأوسط في تنفيذ هذه المبادرة، حيث من المتوقع تزويد جميع المركبات الجديدة المستوردة بميزة الاتصال التلقائي الذكي عبر هذا النظام، ما ينسجم مع توجهات الدولة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

ويمكن eCall السيارة من الاتصال تلقائياً بالصوت وإرسال بيانات المركبة لمركز القيادة والتحكم التابع للنطاق الجغرافي لموقع السيارة المتضررة من الحادث، حيث تظهر لدى المركز جميع البيانات الضرورية مع إمكانية التحدث مع سائق المركبة، عند الضرورة والتوفر، ما يسمح بتعزيز سرعة الاستجابة في الوصول إلى موقع الحوادث وإجراء عمليات الإسعاف والإنقاذ.