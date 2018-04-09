قرض سكني أو شقة بإيجار ميسّر للمواطنة المتزوجة بأجنبي

قال مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إنه يحق للمواطنة المتزوجة من خليجي الحصول على مختلف المساعدات السكنية، شريطة مرور خمس سنوات على زواجهما، باستثناء المواطنات المتزوجات من أجنبي أو عربي، إذ يحق لهن فقط الحصول على مساعدة القرض السكني بقيمة 750 ألف درهم، أو شقق سكنية بنظام الإيجار الميسّر، واستيفاء شروط الاستحقاق.

وأكدت المؤسسة أن القرار صدر قبل عام تقريباً من قبل مجلس إدارة المؤسسة، لأسباب تتعلق بالميراث وغيرها، لافتة إلى أن توفير الحياة الكريمة للمواطنين، وتوفير المسكن الملائم، والمساعدات اللازمة لكل فئة، تأتي في مقدمة أولويات القيادة، مؤكدة أن المؤسسة تدرس طلبات المواطنين بشكل مستمر لإصدار الموافقات اللازمة عليها، وإخطارهم فور إصدار الموافقة النهائية.

وتتضمن شروط المساعدة السكنية لفئتي المواطنة المتزوجة من غير مواطن (أجنبي أو عربي)، أن يكون قد مضى على الزواج خمس سنوات فأكثر، وعدم توافر عقار مملوك لأحد الزوجين في الدولة، وعدم قدرة الزوج على توفير مسكن مناسب للزوجة، وإثبات الإقامة الدائمة في الدولة للزوج، وأن يكون هناك دخل شهري لهما، وابن فأكثر يقيمون معهما، ويحملون جوازات سفر صادرة من الإمارة، أو يحملون جنسية والدهم ولديهم إقامة سارية المفعول في الدولة، فضلاً على أن يكون الدخل الشهري أقل من 10 آلاف و700 درهم للاستفادة من خدمة شقة بنظام الإيجار الميسّر، ضمن مشروعات المؤسسة لفئة المنحة.