يوفنتوس يختار التوقيع مع لاعب جديد من برشلونة

أفادت الصحافة الإسبانية المقربة من نادي برشلونة الإسباني عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع أحد اللاعبين من النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.، حسبما أشر إليه موقع سبورت 360.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” كشفت عن رغبة النادي الإيطالي في التعاقد مع الظهير الأيسر الفرنسي ولاعب برشلونة لوكاس ديني برغبة من المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليجري.

ومن المتوقع أن يجري يوفنتوس ثورة على صعيد مركز الظهير الأيسر مع رغبة اللاعب البرازيلي أليكس ساندرو في الرحيل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ونهاية عقد الغاني كوادو أسامواه في نهاية الموسم الجاري.

ووفقاً للمصدر ذاته فإن برشلونة لا يريد التخلي عن لوكاس ديني الذي يمتلك عقداً يمتد حتى عام 2021 في ظل اعتماد المدرب إرنيستو فالفيدري عليه في مركزي الظهير الأيسر وأحياناً كقلب دفاع.

ولعب لوكاس ديني في إيطاليا ضمن صفوف روما الإيطالي في موسم 2015-2016 على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويعاني اللاعب الفرنسي حالياً من إصابي تعرض لها مع منتخب بلاده ستبعده عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وارتبط يوفنتوس في الفترة الماضية مع عدد من لاعبي برشلونة أبرزهم البرتغالي أندريه جوميز.