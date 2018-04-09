القرية الإيطالية التي علّمت العالم صناعة الأسلحة النارية

في قلب جبال الألب بشمال شرق إيطاليا تقبع قرية جاردون فال ترومبيا، هذه القرية هي مولد صناعة الأسلحة النارية في أوروبا منذ قديم الأزل، وحتى الآن، فهي تنتج 40% من الانتاج العالمي للأسلحة النارية الخفيفة.

توضح صحيفة “بوليتكو” الأمريكية أن هذه القرية المختفية في وادي وسط جبال الآلب في إيطاليا هي موطن غالبية الأسلحة الخفيفة في أوروبا، حتى أنها كانت مصدر لفكرة فيلم ألباتشينو “Scarface”.

محاطة باللون الأخضر النباتي من كل مكان والتي تعتبر مصدرا لصناعتها، وكذلك مناجم الحديد، هذه القرية تضم حوالي 10 آلاف مواطن، ورغم هذا العدد الصغير لأهلها، إلا أنها هي عاصمة العالم للأسلحة النارية، إذ تنتج 70% من الأسلحة النارية المستخدمة في أوروبا بتصريح للصيد والرياضة في الاتحاد الأوروبي، و40% عالميا.

وفي عام 2016، باعت هذه القرية 395 آلف قطعة سلاح للولايات المتحدة فقط.

يوضح الموقع أن هذه القرية من أول الأماكن في العالم التي صنعت الأسلحة النارية في أوروبا بفضل توافر الأخشاب ومناجم الحديد الوفيرة حولها، ويعود بناء مصنع بريتا، أحد المصانع في القرية إلى عام 1526، ولا يزال مقام هناك حتى الآن، ويوجد حوله 139 مصنع آخر للأسلحة.

يبين الموقع أن هذه القرية تصدر أسلحة بقيمة 7 مليار دولار سنويا، والتي تفوق صادرات أسلحة دول أخرى، الأمر الذي جعلها تحمل اسم “وادي الأسلحة النارية”.

ولفت الموقع إلى أن بعض أسلحة القرية تستخدم أيضا في سباقات القنص الدولية، فعلى سبيل المثال خلال ألعاب ريو دي جانيرو، 90% من الأسلحة التي استخدمت في فعاليات القنص بأولومبيات ريو دي جانيرو صنعت في جاردون فال ترومبيا.