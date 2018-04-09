تحديث جديد من “واتسآب” يدمر جهازك ويسرق معلوماتك
أطلقت تقارير صحفية بريطانية وعالمية عديدة تحذيرا وصفته بأنه “الأخطر” منذ إطلاق تطبيق التراسل الفوري “واتسآب”.
وقالت صحيفة “الديلي إكسبريس” البريطانية إن تحديثا مزيفا لـ”واتسآب” بدأ ينتشر بصورة “مرعبة”.
وأوضحت أن هذا التحديث يمكنه أن يدمر أي جهاز ذكي ويسرق كافة المعلومات الخاصة والبنكية، الخاصة بالمستخدم.
وانتشر في الآونة الأخيرة تحديثا للتطبيق، يحمل اسم “واتسآب بلس”، ولكن خبراء حذروا من أنه برمجية خبيثة.
رغم أن التطبيق ليس موجودا على المتاجر الإلكترونية “غوغل بلاي” أو “آب ستور”، لكن يتم تداوله في مدونات ومنتديات عديدة على شبكة الإنترنت.