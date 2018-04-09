بلدية دبي تطلق منظومة ساحل دبي الذكية

أطلقت بلدية دبي منظومة ساحل دبي الذكية والجديدة خلال فعاليات معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية في مركز دبي التجاري العالمي، والجارية خلال الفترة من 9 إلى 11 أبريل 2018. وتم عرض هذه المنظومة المتطورة على منصة بلدية دبي التي تشهد لها على التقدم الذي حققته في مجال التحول الحكومي الذكي، وللتعريف بأبرز خدمات البلدية المتوفرة على البوابة الإلكترونية.

منظومة ساحل دبي الذكية

وفي هذا الصدد قالت المهندسة علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة، أن تطوير منظومة ساحل دبي الذكية جاء من خلال إطار برنامج البلدية للرصد والتنبؤ لمنطقة دبي الساحلية، مما يؤكد حرص البلدية على مواكبة التطور في مجال الأنظمة الإلكترونية المختصة بتجميع المعلومات، وتخزينها، وعرضها، بالإضافة إلى تحسين قدرتها على التنبؤ في المدى المستقبلي القصير. تعد هذه المنظومة الأولى من نوعها في المنطقة ومن أفضلها عالميا، مما يدعم التوجه العام لرؤية حكومة دبي وتعزيز مكانة الإمارة في مجال تقديم الحلول الابتكارية، والاستفادة من التكنولوجيا في التغلب على تحديات المستقبل.

وصرحت بأن المشروع اشتمل على تحديث قاعدة البيانات البحرية، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحسين أداء النماذج الرقمية على التنبؤ بالظروف البحرية، بالإضافة إلى تطوير نظام العرض على موقع ساحل دبي الإلكتروني لإعادة إطلاقه بحلة جديدة وعصرية سهلة الاستخدام. هذا بالإضافة إلى إطلاق تطبيق ذكي للهواتف المتحركة لتعزيز الاستفادة من الخدمة وتحقيق أعلى مستوى من رضا المستخدمين.

موقع ساحل دبي الإلكتروني

وأشارت المهندسة علياء عبدالرحيم الهرمودي، مدير إدارة البيئة ببلدية دبي، إلى أن موقع ساحل دبي الإلكتروني الذي يعمل منذ سنة 2003 يشكل المنصة الرئيسية لعرض نظامي قاعدة البيانات البحرية والتنبؤ البحري التابع لبلدية دبي. وتم العمل مؤخراً على إعادة تصميمه وتطويره باستخدام أحدث تكنولوجيا تقنية المعلومات ليتم إطلاقه للجمهور بحلة جديدة وبشكل سهل الاستخدام ليكون في متناول الجميع. ويهدف الموقع إلى خدمة مختلف شرائح المجتمع المستخدمة للشواطئ والمياه البحرية مثل: السباحيين، والصيادين، والشركات الملاحية، وشركات النقل البحري، والمقاولين، والسلطات المحلية المختصة.

خدمات وتطبيقات موقع ساحل دبي

بيانات نظام الرصد البحري الآنية

وأضافت الهرمودي بأن الموقع يعرض البيانات البحرية الآنية التي تصل بشكل دوري من محطات الرصد البحري والتي تنتشر على طول ساحل إمارة دبي وداخل البحر، بالإضافة إلى القنوات المائية مثل خور دبي. تقوم هذه المحطات بارسال البيانات البحرية التي يتم تجميعها باستمرار وبشكل أوتوماتيكي عبر تكنولوجيا الاتصال عن بعد إلى خادم بيانات البلدية، لكي يتم تحديث البيانات المعروضة على الموقع الإلكتروني وبشكل آني.

بيانات نظام التنبؤ البحري والإنذار المبكر

وبينت أن الموقع يوفر لمستخدميه التوقعات البحرية الخاصة بسرعة الرياح، وحالة الأمواج، وارتفاع منسوب المياه، وحرارتها وملوحتها. فقد تم تطوير نظام التنبؤ البحري الذي يتكون من مجموعة مترابطة من النماذج الرقمية الخاصة بالطقس، وحركة المياه والأمواج، لكي تعمل مع بعضها للتنبؤ بالظروف البحرية. وتم تحسين دقة نظام التنبؤ البحري عن طريق تحديث نماذجه الرقمية، وتحسين نوعية مدخلاتها، وزيادة سرعة حساباتها، بحيث يصبح النظام قادرا على تحديث توقعاته كل 12 ساعة لثلاثة أيام قادمة، أي بمعدل مرتين في اليوم، بدلا من مرة واحدة كل 24 ساعة كما كان الحال سابقاً. ويتم تحديث عرض نتائج التوقعات مباشرة على الصفحة الرئيسية، وكذلك يقوم النظام تلقائياً فور التنبؤ باضطراب البحر بإشعار الجمهور عن خطورة ارتياده من خلال العديد من قنوات الاتصال وذلك حفاظاً على سلامتهم.

صور الكاميرات الشاطئية الحية

كذلك يستعرض موقع ساحل دبي صوراً حية يتم تحديثها كل 30 دقيقة، وذلك من خلال حزمة من الكاميرات الشاطئية البالغ عددها 33 كاميرا مثبتة على طول خط ساحل الإمارة والتي تعمل على مدار الساعة لترصد كامل منطقة دبي الساحلية. ويتم أيضاً الاستفادة من صور الكاميرات في تحليل تغيرات خط الساحل، وتأثير عواصف الشمال عليها، وتحليل مواقع حدوث التيارات الساحبة، وتوفير الاحصائيات الخاصة بأعداد مرتادي الشواطئ.

الخريطة التفاعلية

وأوضحت الهرمودي بأنه تم تزويد موقع ساحل دبي بخريطة تفاعلية مصممة وفقاً لأعلى معايير التقنية الحديثة، لعرض مختلف الأنواع من المعلومات البحرية الآنية والمتنبأ بها. وذلك بحيث يستطيع المستخدم من خلالها مشاهدة جميع البيانات على خارطة واحدة بشكل متحرك أو من خلال رسوم بيانية. كما تستعرض الخريطة التفاعلية محطات الرصد البحري والتي يمكن الحصول على بياناتها بسهولة عن طريق الخريطة، وذلك باختيار إحدى هذه المحطات. ويمكن الحصول كذلك على أية بيانات لتوقعات الظروف البحرية للأيام الثلاثة القادمة لأي نقطة في منطقة دبي الساحلية أو في الخليج العربي وذلك بشكل سهل ومناسب لمختلف المستويات من المستخدمين المهتمين.

تطبيق التنبؤ بمسار البقع النفطية

كما تحتوي الخريطة التفاعلية على تطبيق للتنبؤ بمسارات بقع النفط في حال حدوثها ومتابعة حركتها، وذلك عن طريق استخدام نتائج توقعات حركة مياه البحر وسرعة الرياح واتجاهها من نظام التنبؤ البحري لتوقع مسار البقع النفطية. مما يسهم في دعم السلطات المعنية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في حالات الظروف الاستثنائية وأزمات التلوث النفطي وغيرها.

تطبيق موجات المد العالي والفياضانات

وكذلك تشتمل الخريطة التفاعلية على تطبيق آخر للتنبؤ بموجات المد العالي المسببة للفياضانات وتأثيراتها على الأراضي المحيطة في حال حدوثها.

صفحة شواطئ دبي العامة

وأشارت إلى أن صفحة شواطئ دبي العامة توفر معلومات مفيدة عنها بحيث تعد هذه الشواطئ من أهم نقاط الجذب السياحية حيث يستمتع مرتاديها بأشعة الشمس، والمياه الصافية، فضلا عن ممارسة الرياضات البحرية المفضلة تحت إشراف منظومة سلامة شاطئية متكاملة. ويمكن للمستخدم من خلال هذه الصفحة مشاهدة صور للشواطئ، والحصول على إحداثياتها ورقم مكاني، والاطلاع على تعليمات الشواطئ وخدمات المنقذين، بالإضافة إلى آخر مستجدات شواطئ السباحة الليلة التي تم افتتاحها مؤخراً.

جوانب عامة لموقع ساحل دبي

وفصلت بأن الموقع الجديد يتضمن تحسينات على أدائه مثل زيادة سرعة تصفح الموقع، والطاقة التخزينية لقاعدة البيانات، وتطوير وسائل التحقق الأتوماتيكية من جودة البيانات بحسب المعايير العالمية المتبعة، وتحسين طرق عرض الرسوم البيانية وصور الكاميرات الساحلية. وتم أيضا إتاحة أنواع جديدة من البيانات المتنبأ بها للمتسخدم مثل حرارة وملوحة المياه البحرية، بالإضافة إلى البيانات الحالية الموفرة مثل ارتفاع الأمواج، وارتفاع منسوب المياه، وسرعة الرياح. كذلك تم تحسين آلية إصدار رسائل الإنذار المبكر للمستخدمين المسجلين، ولزوار الموقع الإلكتروني في حال تنبؤ النظام باضطراب الظروف البحرية.

تطبيق ساحل دبي للهواتف الذكية

وأفادت المهندسة علياء الهرمودي بأنه وفي إطار هذه الجهود تم الانتهاء من تطوير تطبيق ساحل دبي للهواتف الذكية، والذي سيكون متاحاً للجمهور مطلع مايو المقبل على متجري الأبل (IOS) والأندرويد (Android). ويعكس تطبيق ساحل دبي والذي يعد التطبيق الأول من نوعه في مجال رصد منطقة دبي الساحلية أهم العناصر في موقع برنامج الرصد والتنبؤ للمنطقة. وذلك بطريقة سهلة تُمكن المستخدم من استعراض المعلومات بشكل سلس وسريع. يعرض التطبيق أحدث الظروف البحرية، ومعلومات متعلقة بالشواطئ العامة في الإمارة، وصور حية من الكاميرات الشاطئية، وبيانات التنبؤ البحري، وآخر العناوين. كذلك يوفر خريطة تفاعلية تمكن المستخدم من تصفح البيانات بحسب المنطقة الجغرافية، ومشاهدتها بصورة متحركة.

الدخول إلى موقع ساحل دبي

وحثت الجمهور الراغب بتصفح موقع ساحل دبي الإلكتروني إلى التوجه له من خلال الرابط الالكتروني www.dubaicoast.dm.gov.ae والتسجيل فيه بعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المتحرك لكي تتمكن البلدية من إشعار أكبر شريحة ممكنة من المجتمع في حال تنبؤ النظام باضطراب الأحوال البحرية، وذلك حفاظا على سلامتكم.