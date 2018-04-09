ضربات جوية تستهدف مطار التيفور العسكري السوري وواشنطن تنفي تنفيذها

تعرض مطار التيفور العسكري في وسط سوريا إلى غارات جوية بصواريخ أوقعت عددا من القتلى والجرحى، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية التي رجحت في البداية مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عنها قبل أن تتراجع عن ذلك.

ونفى البنتاغون أن تكون الولايات المتحدة قد نفذت هذه الغارات التي تأتي بعد “هجوم كيميائي” مفترض تسبب في مقتل العشرات في دوما قرب دمشق. كما نفت فرنسا أيضا مسؤوليتها عن هذ الضربات.

استهدفت صورايخ فجر الاثنين مطار التيفور العسكري في وسط سوريا موقعة العديد من القتلى، بعيد تعهد الرئيسين الأمريكي والفرنسي “برد قوي ومشترك” على “هجوم كيميائي” مفترض أسفر عن مقتل العشرات فيدوما قرب دمشق.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) بأن “العديد من الصورايخ استهدفت مطار التيفور”، مرجحة أن يكون “العدوان أمريكيا”، قبل أن تحذف لاحقا أي إشارة إلى الولايات المتحدة.

وسارعت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى نفي أن تكون قواتها قد شنت ضربات في سوريا. وقال متحدث باسمها “في الوقت الحالي، لا تنفذ وزارة الدفاع ضربات جوية في سوريا”.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري قوله إن هناك “عددا من الشهداء والجرحى” جراء الهجوم بالصورايخ على مطار التيفور.

وقبيل ذلك، كان الإليزيه والبيت الأبيض قد نشرا بيانين يتحدثان فيهما عن اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وقال الإليزيه إن ماكرون عبر لترامب مساء الأحد “عن إدانته الشديدة للهجمات الكيميائية التي وقعت في 7 نيسان/أبريل ضد سكان دوما في الغوطة الشرقية”. لكن الرئاسة الفرنسية لم تذكر الحكومة السورية بشكل واضح.

وأوضح الإليزيه أن الرئيسين “تبادلا معلوماتهما وتحليلاتهما التي تؤكد استخدام أسلحة كيميائية” وهو ما كانت باريس قد اعتبرت أنه “خط أحمر” يستدعي ضربات انتقامية.

كما قرر ماكرون وترامب “تنسيق إجراءاتهما ومبادراتهما داخل مجلس الأمن الدولي الذي من المفترض أن ينعقد الاثنين 9 نيسان/أبريل في نيويورك”، بحسب الإليزيه.

من جهته، قال البيت الأبيض إن ترامب وماكرون اتفقا الأحد “على وجوب محاسبة نظام الأسد على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان”.

وقبل يوم كان ترامب قد كتب على تويتر “قتل كثيرون، بينهم نساء وأطفال، في هجوم كيميائي متهور في سوريا”، مضيفا “الرئيس (فلاديمير) بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. سيكون الثمن باهظا”.