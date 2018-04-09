شرطة أبوظبي تحذر من مخاطر الانحراف المفاجئ للمركبات

حذرت شرطة أبوظبي السائقين من مخاطر الانحراف المفاجئ للمركبات أثناء سيرها على الطريق كونه يؤدي إلى وقوع حوادث مرورية جسيمة قد ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة وعرقلة حركة السير والمرور.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير إدارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن الأولويات الاستراتيجية للسلامة المرورية تشتمل على خمسة محاور رئيسية هي “سلامة المركبات، الأعمال الهندسية، الضبط المروري، التعليم والتدريب والتوعية، والاستجابة في حالات الطوارئ ” بهدف الوصول إلى 5.5 وفاة لكل 100الف نسمة في عام 2020 .

وأشار إلى مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية بأمارة أبوظبي وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية للارتقاء بالأداء إلى أفضل الممارسات بما يدعم ما تحقق من نتائج إيجابية في مستويات السلامة المرورية.

وأشاد بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين بتطوير شبكات الطرق الخارجية، وتحسين الخدمات فيها، ممثلة في البلديات والشركات المنفذة لمشروعات الطرق، موضحاً أن شرطة أبوظبي؛ ممثلة في مديرية المرور والدوريات، تزودهم بالبيانات اللازمة التي تدلهم على المواقع الخطرة على الطرق، والتي يتكرر فيها وقوع الحوادث المرورية، وعلى ضوئها تقوم هذه الجهات بعلاج المشكلات، وتحسين مستويات السلامة المرورية بما يوفر سهولة وانسيابية حركة المرور فيها.

وأشار الحميري إلى أن مرور أبوظبي وضمن خطتها التوعوية للعام الجاري أكملت استعداداتها لإطلاق حملة شاملة للتوعية بمخاطر الانحراف المفاجئ خلال شهر مايو المقبل وتستمر لمدة شهرين، وتستهدف السائقين في القطاع العام والخاص وأندية الجاليات وسائقي مركبات الأجرة كما سيتم من خلالها تثقيف الجمهور الداخلي بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي،

وأوضح أنه يتزامن مع الحملة التوعوية تكثيف الضبط المروري لتعزيز الالتزام بقانون السير والمرور وتطبيق المادة رقم “29” الانحراف المفاجئ بالمركبة ومخالفتها الغرامة 1000 درهم و4 نقاط مرورية على المخالفين للحد من الانحراف المفاجئ.

جدير بالذكر أن المؤشرات الإحصائية لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، أوضحت أن «(الانحراف المفاجئ) على الطريق، احتل المركز الثاني من جملة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية خلال عام 2017.