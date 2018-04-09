معرض عجمان للتوظيف يعرض أكثر من 1110 شاغراً

تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي-ولي عهد عجمان- رئيس المجلس التنفيذي تنطلق اليوم (الثلاثاء) فعاليات الدورة الخامسة من معرض عجمان للتوظيف الذي تنظمه الموراد البشرية المركزية بعجمان بالشراكة و التعاون مع وزارة الموارد البشرية و التوطين و بمشاركة أكثر من 40 جهة من القطاعين الحكومي و الخاص و التي توفر أكثر من 1110 شاغراً للمواطنين الباحثين عن عمل.

يقام المعرض يومي 10-11 ابريل الجاري في مركز الإمارات للضيافة بعجمان و يفتح أبوابه أمام الزوار و الباحثين عن عمل من العاشرة صباحاً وحتى السابعة مساء على مدار يومين.

وأكد عبدالله بوشهاب-رئيس اللجنة المنظمة أن المعرض يشكل فرصة هامة لدعم سياسات التوطين في الدولة، ويعتبر من أهم الفعاليات التي تساهم في تفعيل برامج توظيف الكوادر الوطنية و تعزيز تنمية رأس المال البشري و الإهتمام بالعنصر المواطن ، و إتاحة الفرصة أمام الجهات المشاركة للتعرف على إمكانيات الباحثين عن عمل العلمية والعملية، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والكوادر المواطنة من مختلف التخصصات، و توفير الفرص الوظيفية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

و أضاف قائلا: يشارك في المعرض أكثر من 40 جهة من القطاع الحكومي و الخاص ومختلف الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية والعسكرية في الدولة والتي تعرض فرص عمل متنوعة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار جهودها لتعزيز التوطين ، حيثتعرض الدورة الخامسة من المعرض ما يزيد على 1110 فرصة وظيفية شاغرة على مستوى الدولة للمواطنين الباحثين عن عمل تتنوع ما بين الوظائف القيادية و الإشرافية و التنفيذية و التخصصية ، و 32 فرصة وظيفية لأصحاب الهمم تخضع جميعها لشروط تتوافق مع نوع الوظيفة المطروحة والمهارات المطلوبة لشغلها.

و أشار إلى أن اللجنة المنظمة وفرت قاعات لعقد المقابلات الفورية وفي حال اجتياز المتقدم للمقابلة سيتم تقديم عرض العمل المبدئي فورا له، كما أثمر التعاون مع وزارة الموارد البشرية و التوطين في تقديم الدعم التقني واللوجستي ، حيث قامت الوزارة بتوفير نظام التسجيل لتسهيل اجراءات تسجيل بيانات الباحثين عن عمل و تسهيل عملية المقابلات الفورية التي تسهم في عملية التوظيف، منوها أن إدارة المعرض خصصت إجراءات لتسهيل دخولهم و تسجيل بياناتهم عبر نظام التسجيل المخصص لهم و طاقم من المختصين و المتطوعين لإرشادهم إلى الأجنحة المطابقة لمؤهلاتهم خبراتهم.

و ثمن رئيس اللجنة المنظمة جهود الجهات المشاركة في تنظيم هذا الحدث الذي يحظى باهتمام مؤسسات القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة و على دعمهم الواضح لجهود التوظيف و التوطين في الدولة.