“مِراس” تضيف “سفاري دبي” إلى محفظتها المتنوعة من الوجهات الترفيهية العائلية

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة وحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وقعّت “مِراس” اتفاقية مع “بلدية دبي” لإدارة “سفاري دبي” والتي تعتبر من أضخم المشروعات الترفيهية والفريدة من نوعها في المنطقة، في حين عيّنت “مِراس” شركة “باركيس ريونيدوس” لتشغيل هذه الوجهة وفق أفضل المعايير العالمية.

الاتفاقية، التي حضر توقيعها سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، تأتي متماشية مع رؤية دبي السياحية 2020 الرامية لاستقبال نحو 20 مليون زائر سنوياً، واستعداداً لاستضافة دولة الإمارات لحدث عالمي ضخم هو “إكسبو دبي 2020” الذي سينعقد على مدار ستة أشهر كاملة من المتوقع أن يجذب خلالها حوالي 25 مليون زائر 70% منهم من خارج الدولة.

شراكات بنّاءة

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تأسيس شراكات بنّاءة لتحقيق الخطة الاستراتيجية لبلدية دبي والتي تسعى الى بناء مدينة سعيدة ومستدامة، بينما يأتي اختيار مِراس لتمثيل البلدية في التعامل مع المشغل باركيس ريونيدوس لما تتمتع به من إمكانات وخبرة في قطاع الترفيه تتجلى في الوجهات الاستثنائية التابعة لها في دبي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة داوود الهاجري، مدير عام “بلدية دبي”:” تعتبر الاتفاقية بين بلدية دبي ومِراس أول تعاون بهذا المستوى تقوم به البلدية مع القطاع الخاص والذي سيثمر عن نتائج ملموسة على أرض الواقع من اهمّها فتح المجال لتأهيل كوادر وطنية في اختصاصات جديدة يحتاجها السوق المحلي، وضخّ خبرات إضافية في قطاعات متعددة لمواكبة التطور والنمو الذي تشهده دبي. ونحن على ثقة تامة أن هذا التعاون سيسهم في الارتقاء بإدارة وتشغيل المشاريع السياحية والترفيهية وإثراء التجربة التي تقدمها سفاري دبي بما يجعلها من الوجهات الرائدة في قطاع الترفيه في دبي لا سيما أن لمِراس رصيد حافل بالإنجازات والنجاحات المتتالية والتي حققتها الشركة عبر دخولها مجالات جديدة في مختلف القطاعات”.

خبرة ودعم

وبموجب هذه الاتفاقية، ستمثل “مِراس” “بلدية دبي” في إدارة الشركة المُشغّلة لتتولى مهام الإدارة العامة والعمليات التسويقية والإشراف ومراقبة الأداء.

وستقوم “مِراس” بوضع خطط مستقبلية تحرص على ان يتم تطبيقها في السنتين المقبلتين تشمل توفير تجارب إضافية فريدة تجعل من هذه الوجهة واحدة من حدائق الحيوانات الاكثر تميّزاً في العالم والتي من المتوقع ان تستقطب مليوني زائر سنوياً. كما ستعمل “مِراس” على تقديم تجربة “سفاري دبي” ومجموعة من التجارب ضمن مختلف الوجهات التابعة لـ”مِراس” وذلك من خلال بطاقة دخول واحدة وأسعار مناسبة لتحفيز العائلات والزوار على الزيارة ولإغناء الخيارات الترفيهية التي توفرها دبي للمقيمين والسواح.

من جهته، صرّح سعادة عبدالله الحباي، رئيس مجموعة مِراس قائلاً:” تهدف الاتفاقية إلى تقديم سفاري دبي ضمن مجموعة متكاملة من الخيارات التي توفرها وجهاتنا ما سيشكل إضافة بارزة لمحفظة مِراس من الوجهات الاستثنائية. وتعمل مِراس على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة وتعزيز مكانة دبي كأهم الوجهات السياحية. هدفنا جعل سفاري دبي إحدى أفضل الحدائق من نوعها وأكثرها تميّزاً عالمياً. وتسعى مِراس من خلال هذه الاتفاقية ايضاً الى دعم ومساندة نمو هذا القطاع عبر تطوير المهارات المحليّة في اختصاصات متعددة في مجال رعاية الحيوانات منها على سبيل المثال الطب البيطري، للإسهام في تعزيز التنوع البيئي والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض ودعم تكاثرها “.

جدير بالذكر أن “مِراس” وسّعت محفظتها في قطاع الترفيه خلال السنوات الخمس الماضية عبر استثمارات في مشاريع مميزة تبلغ قيمتها الاجمالية 18 مليار درهم، ومنها “دبي باركس آند ريزورتس”، “دبي أرينا”، “عين دبي”، “روكسي سينما”، “هب زيرو”، “ماتيل بلاي تاون”، “ذا جرين بلانيت” و” لاغونا واتربارك” الحديقة المائية التي سيتم افتتاحها قريباً في “لا مير”.

تبرز الاتفاقية مساعي “مِراس” لابتكار تجارب ووجهات متنوعة تغني الخيارات التي توفرها دبي للمقيمين والزوار وتوفر بيئة اجتماعية حيوية وفرصة للاستكشاف والتعلم والابتكار والإبداع والاستمتاع أكثر بما يفضلونه من أنشطة، ويعكس أيضاً عمق التزامها بترسيخ الموقع السياحي لدبي عالمياً.

معايير عالمية

من جهتها ستقوم “باركيس ريونيدوس” المعتمدة من قبل الهيئات العالمية المختصة والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال حدائق الحيوانات والمحميات الطبيعية بتشغيل “سفاري دبي” وفقاً لأعلى المعايير العالمية في رعاية الحيوانات وتوفير بيئة آمنة وصحية لها، والتعاون مع المدارس لتنظيم برامج تعليمية للطلاب، وتقديم تجارب متميزة للزوار تضاهي مثيلاتها عالمياً.

وكانت “باركيس ريونيدوس” ضمن خمسة شركات عالمية تم تقييمها لتشغيل “سفاري دبي”، وقد تم اختيارها نظراً لتميزها بامتلاك فريق متخصص برعاية الحيوانات يزيد عن 300 شخص تستفيد منهم الحديقة. كما تتميز الشركة ببرامجها العالمية التثقيفية عن النظم البيئية والحيوانات. إلى جانب تشغيل “سفاري دبي” يشمل الاتفاق أيضاً القيام بدراسات متنوعة لمختلف المحميات المنتشرة في دبي وتقديم الاستشارات للحفاظ على الحيوانات المحلية المهددة بالانقراض والمساعدة في تكاثرها ومنها المها والنمر العربي.

وقال فرنامدو ايورا، الرئيس التنفيذي لشركة “باركيس ريونيدوس”: “تسعدنا الثقة التي منحتنا إياها مِراس للعمل في هذا المشروع المهم والذي يلبي طموحات الشركة في مواصلة التوسع عالمياً وإبراز الخبرات التي اكتسبناها عبر إدارتنا لكثير من الحدائق والمحميات حول العالم. هذا الاتفاق يعكس نجاح شراكتنا مع مِراس التي ترسخت خلال تشغيل العديد من مشاريعها الترفيهية”.

وتُعد شركة “باركيس ريونيدوس” التي تتخذ من مدريد مقراً لها من أهم مشغلي المنتزهات الترفيهية في العالم وتتولى أيضاً إدارة وتشغيل أكثر من 60 وجهة من المتنزهات الترفيهية والحدائق المائية وحدائق الحيوانات والكائنات البحرية في 14 دولة في الأميركتين وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وتستقبل فيها حوالي 20 مليون زائر سنويًا.

سفاري دبي

وكانت “بلدية دبي” قد افتتحت المرحلة التجريبية من “سفاري دبي” في ديسمبر 2017 وهي تمتد على مساحة 12.8 مليون قدم مربع لتشكل بيئة مثالية لأكثر من 2500 حيوان من مختلف أرجاء العالم. تقدم الحديقة تجربة السفاري المفتوح ما يتيح فرصة استثنائية لمشاهدة الحيوانات في بيئتها الطبيعية. تضم الحديقة مزرعة مخصصة للأطفال توفر منطقة لعب آمنة في الهواء الطلق، وتمنحهم فرصة التفاعل مع الحيوانات الأليفةوبإمكان الزوار الاستمتاع بنزهة قرب الشلال والاسترخاء في منطقة الوادي.

وبالإضافة إلى كونها وجهة ترفيهية، تسعى “سفاري دبي” للمساعدة في الحفاظ على الحياة البرية من خلال المساهمة في حماية الحيوانات البرية والحفاظ عليها والاهتمام ببيئتها، إضافة إلى التعليم من خلال دعم التبادل المعرفي، وتنفيذ البرامج التوعوية، وتبني المبادرات المستدامة، إلى جانب تعزيز إجراء البحوث والدراسات العلمية.