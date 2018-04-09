الاتحاد للطيران تبدأ بتقديم وجبات صحية معتمدة من “وقاية”

تعاونت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع دائرة الصحة في أبوظبي لتقديم تشكيلة واسعة من الوجبات الصحية المعتمدة من “وقاية”، على متن طائراتها وصالات المطار التابعة لها في مطار أبوظبي.

وقد تأسس برنامج “وقاية” من قبل دائرة الصحة في أبوظبي بهدف التشجيع على اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتعزيز مستوى الصحة والرفاهية.

واعتبارًا من شهر إبريل الجاري، ستبدأ الاتحاد للطيران بتقديم عدد من الأطباق والوجبات المعتمدة من “وقاية” على قوائم الطعام لضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال للرحلات طويلة المدى وفائقة المدى، المغادرة من أبوظبي، فضلاً عن صالات المطار المخصصة لضيوف الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال في مطار أبوظبي الدولي.

وفي هذا الخصوص، تحدّث محمد عبدالله البلوكي، النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، قائلاً: “تواصل الاتحاد للطيران إشراك ضيوفها والتعرف إلى متطلباتهم واحتياجاتهم، ومن ثم تقديم منتجات وخدمات تفوق توقعاتهم. ونسعى من خلال إضافة خيارات متنوعة لوجبات وأطباق “وقاية” إلى تعزيز خدمة الأطعمة والمشروبات التي نقدمها لضيوفنا الكرام، الأمر الذي يمثل برهاناً جلياً على التزام الاتحاد للطيران بمواصلة تقديم خدمات ومنتجات رائدة في مختلف المجالات.”

وبدورها أضافت ليندا سيليستينو، نائب الرئيس لشؤون تقديم وتطوير تجارب الضيوف: “يسرّنا أن ندعم مبادرة دائرة الصحة في أبوظبي، وبصفتنا أول شركة طيران في المنطقة تحصل على اعتماد “وقاية”، فإننا نتشرف بأداء دور حيوي بهدف التشجيع على اتباع أسلوب حياة صحي ومتوازن ليس فقط على مستوى أبوظبي بل وعلى متن جميع رحلاتنا.”

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران وفّرت منتجات وقاية الغذائية العام الماضي على امتداد مطاعم الموظفين القائمة في المقر الرئيسي للمجموعة، مبينة بذلك التزامها تجاه تعزيز صحة ورفاهية موظفيها.

وأفادت الدكتورة أمنيات الهاجري، مديرة دائرة الصحة العامة، قائلة: “نحرص في دائرة الصحة على ضمان توافر المزيد من خيارات الأطعمة الصحية، والنهوض بثقافة تعتمد الغذاء الصحي بين جميع فئات المجتمع على امتداد الإمارة. ويأتي التعاون مع الاتحاد للطيران ليؤكد على أن اتباع النظام الغذائي المتوازن والصحي يعد هدفنا الأسمى وأن مساعينا نحو “أبوظبي مجتمع معافى” لا تعرف حدودًا أو أبعاداً.”

وأضافت الهاجري: “أحرز تعاوننا مع الاتحاد للطيران تقدّمًا كبيرًا من خلال فتح آفاق جديدة ستسهم في توسعة نطاقه. فقد تعاونّا العام الماضي على تطبيق مواصفات وقاية الغذائية في جميع مطاعم الاتحاد للطيران. ويؤكد الإعلان عن تقديم خيارات الوجبات الصحية على متن رحلات الاتحاد للطيران، على اقترابنا خطوة جديدة نحو مجتمع معافى وحياة صحية متوازنة.”