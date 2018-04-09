«الأوراق المالية» تصدر تعديلا على نظام الإفصاح والشفافية

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرارا تم بموجبة تعديل تعريف المجموعة المرتبطة الواردة بالمادة “1 ” من قرار مجلس الادارة رقم 3 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية على أن يتم بدء العمل بالقرار خلال اليوم الثاني من نشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للتعديل فقد أصبح تعريف المجموعة المرتبطة يشمل الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق أو ترتيب بغرض تملك أو التأثير أو التحكم المباشر أو غير المباشر بنسبة تزيد عن 30% من الأوراق المالية.

كما يشمل التعريف بحسب قرار الهيئة أيضا الشخص الطبيعي وأبنائه القصر والشخص المعنوي المؤثر عليه أو المتحكم فيه – بشكل مباشر أو غير مباشر – من قبل أحدهم من خلال ملكية نسبة “تزيد عن 30 %من رأس ماله” أو التحكم بذات النسبة ..كذلك الأقارب “حتى الدرجة الثانية” ما لم يثبتوا عدم وجود اتفاق أو ترتيب بينهم بغرض تمتلك أو التأثير أو التحكم – المباشر أو غيرالمباشر – بنسبة تزيد عن 30 % من الأوراق المالية.

ونص القرار على ” يدخل عند احتساب ملكية المجموعة المرتبطة الأوراق المالية المسجلة في الحسابات المجمعة وغيرها من صور الملكية أوالتحكم المباشر أو غير المباشر والمملوكة للشخص الطبيعي وأبنائه القصر والشخص المعنوي المؤثر عليه أو المتحكم فيه – بشكل مباشر أو غري مباشر – من قبل أحدهم من خلال ملكية نسبة تزيد عن 30% مـن رأس ماله أو التحكم بذات النسبة”.

وبموجب المادة الثانية من القرار سيحذف تعريف السيطرة الوارد بالمادة 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية.