550 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي وأهم مبايعة بـ12 مليون في حدائق الشيخ محمد بن راشد

حققت التصرفات العقارية في دائرة الاراضي و الاملاك في دبي اكثر من 550 مليون درهم.

حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 162 مبايعة بقيمة 265 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضى بقيمة 73 مليون درهم و 144 مبايعة للشقق و الفلل بقيمة 192 مليون درهم.

و قد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 12 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 10 مليون درهم فى منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 7 مليون درهم فى منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

و قد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 7 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 مليون درهم فى منطقة برج خليفة و أخيرا مبايعة بقيمة 4 مليون درهم فى منطقة الحبيه الاولى.

و قد تصدرت منطقة الخليج التجارى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق و الفلل إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها10 مبايعة بقيمة 6 مليون درهم وثالثة فى برج خليفة بتسجيلها 9 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 285 مليون درهم منها 20 رهونات أراضى بقيمة 235 مليون درهم و 31 رهونات فلل وشقق بقيمة 50 مليون درهم، و كان أهمها بمنطقة ورسان الرابعة بقيمة 92 مليون درهم وأخرى فى منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 48 مليون درهم.