محمد بن راشد : اعتمدنا تخصيص ١٠ آلاف قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة دبي

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخصيص 10 آلاف قطعة أرض سكنية للمواطنين في إمارة دبي، موجهاً سموه بلدية دبي بسرعة توزيع وتعمير الأراضي.

وقال سموه، في تغريدة على “تويتر”: “اعتمدنا بحمد الله اليوم تخصيص 10 آلاف قطعة ارض سكنية للمواطنين في إمارة دبي ووجهنا برنامج الإسكان وبلدية دبي بسرعة التوزيع والتعمير .. السكن سكينة .. وستبقى أولويتنا أسر مستقرة وحياة كريمة للجميع بإذن الله”.