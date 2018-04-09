جمارك دبي وبلدية دبي توقعان اتفاقية “مستوى الخدمة” لفحص الذهب في مطار دبي الدولي

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المشاركة في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية، واستمع سموه يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى شرح من أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي عن مبادرات جمارك دبي والتي تهدف إلى دعم استضافة إكسبو 2020 ، وحظيت المبادرات والإنجازات التي تقودها مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على صعيد الثورة الصناعية الرابعة بإشادات واسعة من قبل كبار الشخصيات الحكومية وصناع القرار خلال اليوم الاول من “معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية” الذي يعقد على مدار 3 أيام خلال الفترة من 9-11 ابريل الجاري في مركز دبي التجاري العالمي برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، حيث استقبلت منصة المؤسسة زيارات متعددة من مدراء الدوائر الحكومية والوفود الأجنبية والزوار للاطلاع على أحدث ابتكارات المؤسسة التي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة القائمة على اقتصاد المعرفة، ودعم موقع دولة الإمارات العربية المتحدة على مؤشرات التنافسية العالمية، وكيفية الاستفادة منها في التعاون بين المؤسسات الحكومية لتقديم خدمات متطورة تقنياً تحقق رؤية القيادة لمئوية الإمارات2071.

وتشارك الجهات التابعة للمؤسسة بنحو 26 مبادرة ومشروع هي :( النظام المتطور لفحص الحاويات، نظام التفتيش المتكامل ، نظام محرك المخاطر الذكي ،طاولة التفتيش الذكية ،نظام الضبط الذكي ، قناة الاعمال المتكاملة ، التخليص الإلكتروني المتكامل للشحنات ، برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ، الممر الافتراضي ، مساحة العمل الذكية ، دفتر الإدخال المؤقت ،لإفصاح المبكر ،مشروع التخليص الذكي للشحنات الجوية ، تسجيل العملاء ،التخليص الجمركي ، تحليل بيانات الاستخبارات ، التدقيق اللاحق ،إدارة التفتيش الجمركي ،الاسترداد الذكي ،دفع مستحقات الفواتير، الخدمات الذكية لسلطة مدينة دبي الملاحية، تجمع دبي البحري الافتراضي ، خدمة ” التعافي من الكوارث” المستندة إلى الحوسبة السحابية ، مبادرة ” NAU” ، بالإضافة إلى الجمارك العالمية).

وشهدت منصة المجلس التنفيذي لحكومة دبي خلال فعاليات اليوم الأول توقيع اتفاقية “مستوى الخدمة” بين جمارك دبي وبلدية دبي ممثلة بإدارة مختبر دبي المركزي لتقديم خدمة فحص والمعادن الثمينة في المكتب المخصص له في مطار دبي الدولي مبنى (2) بدلاً من تقديمها في مقر المختبر في منطقة الكرامة بدبي وذلك لاختصار الوقت المستغرق إلى 4 ساعات بدلاً من 3 أيام وتوفير الخدمة في متناول المسافر دون الحاجة للتنقل بين أكثر من موقع ما يخفض كلفة وجهد المسافرين، ويدعم استضافة إكسبو 2020.

حضر توقيع الاتفاقية عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وأحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي والمهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي ووقعها من جمارك دبي إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين، فيما مثل بلدية دبي خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم خدمات على أعلى مستوى للمسافرين والعملاء، وإبراز دور إمارة دبي الرائد في تسريع الاجراءات وتخفيف الأعباء على المسافرين والزوار ورسم الابتسامة على وجوههم، وذلك من خلال التعاون المشترك بين الطرفين في تطوير خدمة تخليص و فحص الذهب والمعادن الثمينة في مكان واحد.

وتعقيباً على هذه الاتفاقية قال أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي :”يسعدنا في جمارك دبي أن نوفر كافة التسهيلات للعملاء والمسافرين و التي من شأنها دعم استضافة إكسبو2020 حيث ستسمح هذه الاتفاقية بفحص الذهب في بضع ساعات بدلاً من أيام كما كانت في السابق مشيداً بالتعاون البناء مع بلدية دبي والذي يهدف إلى تحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية لخطة دبي2021.

من جانبه صرح خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة ببلدية دبي أن هذه الاتفاقية تدخل ضمن إطار التنسيق والتعاون مع دائرة الجمارك والتي تعتبر أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للبلدية، حيث تهدف الاتفاقية إلى تبسيط خدمة تخليص المعادن الثمينة والتي يستفيد منها المسافرون وشركات تجارة الذهب والمجوهرات والتي تستورد منتجاتها عبر مطارات دبي. مشيراً إلى أن مختبر دبي سيقوم بموجب هذه الاتفاقية بتقديم خدمة فحص الذهب والمعادن الثمينة بالمبنى رقم 2) )بمطار دبي الدولي،. وتعتبر هذه المبادرة من المبادرات الطموحة التي تهدف لزيادة رضا المتعاملين وتعزز من موقع إمارة دبي كمدينة رائدة في إسعاد كافة شرائح المجتمع ، ويعتبر مختبر دبي المركزي من المختبرات المرجعية على مستوى المنطقة في مجال فحص الذهب والمعادن الثمينة.