بلدية مدينة أبوظبي تنتهي من أعمال صيانة الطريق الرابط بين الميناء وكورنيش أبوظبي

أكدت بلدية مدينة أبوظبي أنها انتهت مؤخراً من جميع أعمال الصيانة للطريق الرابط بين ميناء أبوظبي وكورنيش أبوظبي، حيث استهدفت أعمال الصيانة تأهيل الطريق وتعزيز كفاءته، ورفع مستوى الأمان والسلامة بالنسبة لمستخدميه.

وكانت البلدية قد أعلنت بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين عن إعادة افتتاح الطريق يوم السبت 17مارس الماضي 2018 أمام المركبات في الاتجاه الخارج من الميناء.

ويأتي مشروع صيانة الطريق ضمن إطار خطة دائرة التخطيط العمراني والبلديات الرامية إلى رفع مستوى أداء المرافق الخدمية وصيانة وتأهيل الطرق في مدينة أبوظبي.

وأوضحت البلدية أن مشروع صيانة طريق الميناء – الكورنيش اشتمل على العديد من الأعمال حيث تم كشط طبقة الأسفلت واستبدالها بطبقة جديدة وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية فائقة الجودة وكذلك إعادة رصف طبقة التكسية الإسفلتية بهدف تحقيق أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى توفير جودة القيادة وفقاً لأرفع معايير السلامة والأمان لمستخدمي الطريق.

كما شملت أعمال الصيانة أصول الطريق المحيطة وتعديلات مناهل الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار.. مشيرة أن مشروع صيانة الطرق الداخلية في أبوظبي يعكس استراتيجية بلدية مدينة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق الحديثة وإجراء التعديلات الفنية اللازمة والتي توفر أعلى درجات الأمان والسلامة المرورية للسيارات والمشاة معاً.