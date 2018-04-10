الطقس اليوم غائم جزئياً مع ارتفاع في درجات الحرارة

حالة الطقس

للفترة من الساعة 0800 يوم 10/ 04 / 2018 إلى الساعة 0800 يوم 11 / 04 / 2018

طقس غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً، ويطرأ ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة على السواحل والجزر. والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خاصةً على البحر وقد تكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة أحياناً.

حركة الرياح

شمالية غربية – شمالية شرقية / 16 – 30 كم / ساعة بوجه عام، تصل 36 كم/ساعة أحياناً.

الطقس المتوقع خلال اليومين القادمين

غائم جزئيا بوجه عام ومغبر أحياناً، مع إرتفاع آخر في درجات الحرارة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة خاصة على السواحل والجزر وبعض المناطق الشرقية، قد تكون مصحوبة بأمطار أحياناً، والرياح معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً وقد تثير الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومتوسط في بحر عمان.