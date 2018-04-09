بريطانيا تعتزم تشديد القوانين الخاصة بالسلاح بعد تنامي هجمات الطعن

أعلنت الحكومة البريطانية عن توجه لتشديد القوانين الخاصة بالسلاح بعد تنامي موجة من الجرائم بما فيها عمليات الطعن.

واوضحت وزارة الداخلية أنها تعتزم فرض حظر على بيع أكثر المنتجات خطورة لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وتقييد مبيعات السكاكين على الإنترنت.

وتأتي هذه التغييرات في إطار مشروع قانون الأسلحة الهجومية الذي سيتم بحثه في غضون أسابيع كجزء من استراتيجية الحكومة لخفض الهجمات العنيفة.

واكدت أن مشروع القانون الجديد “سيكون تحولا كبيرا في تعامل الحكومة مع جرائم الطعن والرصاص وتحقيق توازن بين الوقاية والإنفاذ القوي للقانون بقوة”.