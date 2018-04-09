الصين تحتج على ما وصفته “اعتداءً” هنديا على منطقة متنازع عليها

كشفت صحيفة هندية، اليوم الإثنين، أن الصين احتجت على ما وصفته “اعتداءً” هنديًا على منطقة استراتيجية حساسة تقع على الحدود المتنازع عليها بين العملاقين النووين، مشيرة أن نيودلهي رفضت ذلك الاحتجاج.

ونقلت صحيفة “ذا هيندو” الهندية عن مصدر رسمي (لم تسمّه) أن الجيش الصيني احتجّ بشدة، الشهر الماضي، على “اعتداء” الجيش الهندي على منطقة أسافيلا الاستراتيجية المحاذية للحدود المتنازع عليها في ولاية “أروناتشال براديش”.

وأضاف المصدر أن الهند رفضت ذلك الاحتجاج، معتبرة تلك المنطقة جزءًا من الولاية التابعة للهند.

وقال المصدر “إن الصين قدمت الاحتجاج في اجتماع بين مسؤولي الحدود (المتنازع عليها) منتصف مارس الماضي، إلا أن الجيش الهندي رفضه قائلًا إن المنطقة الواقعة في سوبونسيري العليا تتبع للهند، وأن الأخيرة تقوم بشكل منتظم بدوريات فيها”.

وأضاف المصدر “إن الصينيين وصفوا الدوريات الهندية في المنطقة بأنها اعتداء”.

وتابع: “احتجاج الصين على دورياتنا في أسافيلا مفاجئ”، مضيفًا “أن هناك العديد من حالات التوغل الصيني في المنطقة، كان الجانب الهندي تناولها بجدية في الماضي”.

وبموجب آلية الاجتماعات بين مسؤولي الحدود، يمكن للطرفين تسجيل احتجاجهم على أي حادث يراه الآخر مخالفًا، خاصة في ظل وجود تصورات متباينة حول خط السيطرة الفعلية بين البلدين.

و أروناتشال براديش: منطقة حدودية، تقع عند مفترق طرق بين الصين ومملكة بوتان وولاية سيكيم شمال شرق الهند، وتعد أخطر نقاط المواجهة، فقد ضُمت المنطقة إلى الأراضي الهندية خلال حقبة الاستعمار البريطاني.