ليفربول يسعى للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نادي ليفربول الإنجليزي بدأ مفاوضات جادة مع اللاعب البلجيكي مروان فيلايني، الذي يستعد لمغادرة صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليفربول ينوي التعاقد مع اللاعب الدولي البلجيكي لمدة 3 سنوات.

ومن المقرر أن يرحل فيلايني (30 عاماً) عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد أن قضى بين صفوفه 5 سنوات كاملة، وذلك بعدما أخفق في التوصل لاتفاق مع إدارة ناديه الحالي لتمديد تعاقده.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ليفربول ينافس العديد من الأندية للحصول على خدمات فيلايني، الذي تلقى عروضاً من أندية صينية وأندية أخرى مثل بيشيكتاش التركي وموناكو وباريس سان جيرمان الفرنسيين.

ويسعى باريس سان جيرمان للتعاقد مع فيلايني ليكون بديلاً للمخضرم البرازيلي تياغو موتا (35 عاماً)، الذي يرحل عن صفوف الفريق الباريسي هذا الصيف.

ولم يشارك فيلايني، لاعب إيفرتون السابق، هذا الموسم في الكثير من المباريات تحت قيادة المدير الفني لمانشستر يونايتد، البرتغالي جوزيه مورينيو، كما أنه لم يخض أي مباراة ضمن التشكيلة الأساسية للفريق منذ سقوط الأخير أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا مارس (آذار) الماضي.

وكان الظهور الأخير لفيلايني مع مانشستر يونايتد في الدقائق الأخيرة لمباراته التي فاز بها على برايتون، في ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانضم فيلايني لمانشستر يونايتد في أغسطس (آب) 2013، قادماً من إيفرتون مقابل 27.5 مليون جنيه إسترليني.