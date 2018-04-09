ريجيكامب: لم نفقد الأمل في درع الدوري ولا بديل عن حصد النقاط المتبقية

خرج فريق الوحدة أول أمس، عقب فوزه على فريق الشارقة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهات الجولة 20 من دوري الخليج العربي، بثلاثة مكاسب، أهمها، مواصلة مطاردته فريق العين على صدارة الترتيب العام للدوري، وحرمان الزعيم من حسم اللقب والتتويج المبكر بالدرع، حال خسارة أو تعادل الوحدة في مواجهة الملك، وهو الأمر الذي جعل المنافسة مفتوحة بين الوحدة والعين على التتويج باللقب.

وجاء المكسب الثاني الذي خرج به فريق الوحدة، هو تسجيل هداف الفريق الأول تيغالي ثلاثة أهداف «هاتريك»، ووصوله إلى الهدف رقم 19، وتربعه على عرش هدافي دوري الخليج العربي، مع مهاجم الوصل فابيو ليما، الذي يقاسمه الصدارة برصيد 19 هدفاً أيضاً، كما أن تفوق تيغالي بالهاتريك، أعاده مجدداً للمنافسة على لقب هداف البطولة.

كما أن المكسب الثالث، والذي لا يقل أهمية عن المكاسب الأخرى، هو الجاهزية المعنوية والروح العالية التي خرج بها الفريق، بعد حصده ثلاث نقاط غالية، وهي روح من شأنها أن تنعكس إيجاباً على تحضيرات الفريق لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والعمل على تحقيق ثلاثية الموسم، حال الفوز بالكأس وذهاب الدوري إلى العين.

من جانبه، أشاد ريجيكامب مدرب الوحدة بلاعبيه، والمردود الذي قدموه في المباراة بشكل عام، خاصة في الشوط الأول، وكذلك الأداء المتوازن في الشوط الثاني، وأضاف: «لم نفقد الأمل، وهناك مباراتان للوحدة، ولا بد من الفوز فيهما، بغض النظر عن فريق العين وما سيقدمه، ولم أفكر في الحظوظ بالفوز بالدوري من عدمه، ولكن يبقى الطرف الآخر، وهو العين، وما سيقدمه من نتائج، لكنني أنظر في المقام الأول، إلى تحقيق الفوز في بقية المباريات».

بدوره، وصف عبد الباسط محمد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، الفوز على فريق الشارقة بالنتيجة الجيدة، التي جعلت درع الدوري ما زالت في الملعب، وقال: هناك مباراتان متبقيتان، وسنسعى إلى تحقيق الفوز فيهما، وكسب نقاطهما، والانتظار لما تؤول إليه نتائج فريق العين مستقبلاً.

وحول تجديد العقود للاعبين الذين دخلوا فترة الستة أشهر، قال: الحديث في هذا الأمر سابق لأوانه، ليس لفريق الوحدة فقط، بل لمعظم أندية دورينا، لأنه حتى الآن، معظم الأندية لم تتضح الرؤية بعد حول موازناتها المالية للموسم المقبل، ما يجعل أمر تجديد التعاقد مع أي لاعب، أمراً سابقاً لأوانه، لكنه لم ينفِ التفاوض مبدئياً مع اللاعبين، بغية تجديد عقودهم.