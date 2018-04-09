“بلدية دبي” تكشف مواقع قطع الأراضي الجديدة المخصصة للمواطنين

أكد سعادة المهندس داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن البلدية ستقوم على الفور باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص ثلاث مناطق سكنية جديدة للمواطنين في دبي بمساحة إجمالية تستوعب أكثر من عشرة آلاف قطعة على أن تكون الأولوية في توزيع تلك الأراضي لتلبية احتياجات الأسر ، مشيراً أن البلدية ستبدأ في أقرب فرصة توزيع أراضي المناطق الثلاث التي أمر سموه بتخصيصها على المواطنين الذين صدرت لهم موافقة من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.

وأوضح سعادته أن المنطقة الاولى تقع ضمن منطقة “الروية الثالثة” على شارع الإمارات بمساحة إجمالية 2256 هكتار تضم عدد (8428) قطعة سكنية بمساحة 1115 متر مربع لكل قطعة، في حين تقع المنطقة الثانية في منطقة “وادي الشبك” على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع طرابلس بمساحة إجمالية 232 هكتار تضم عدد (1315) قطعة سكنية بمساحة 1115 متر مربع لكل قطعة، وتقع المنطقة الثالثة ضمن منطقة “مشرف” على تقاطع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع طرابلس بمساحة إجمالية 59 هكتار تضم عدد (349) قطعة سكنية بمساحة 1115 متر مربع لكل قطعة.

وأكد سعادته أن بلدية دبي ستعمل على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتوفير كافة أشكال الخدمات اللازمة لأهالي تلك المناطق، وذلك فور توزيع الأراضي، بما يحقق لهم أعلى مستويات الراحة والرفاهية والاستقرار، بتأسيس باقة متكاملة من المرافق الخدمية مثل المساجد والمدارس والحدائق عامة، بالإضافة الى منافذ الخدمات التجارية المختلفة والتي سيتم تنفيذها فق أعلى المعايير العالمية التي تحرص البلدية على اتباعها في شتى مشاريعها والتي تراعي فيها متطلبات الاستدامة.