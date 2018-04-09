شاهد بالفيديو | “قطار الرعب” يثير الذعر في الهند

بواسطة / بتاريخ 2018-04-09 في 7:13 م /
sabq2-600x55313

قال مسؤولون، الاثنين، إن هيئة السكك الحديدية الرسمية في الهند أوقفت 7 عمال عن العمل بعد عطل في مكابح قطار، مؤلف من 22 عربة وعلى متنه مئات الركاب، تسبب في سير القطار إلى الخلف لنحو 13 كيلومترا.

 

اضغط على الرابط لسرعة الإضافة

تابعنا على

تويتر : araa_news

سناب شات : uaenews

انستجرام : araanews

تليجرام : UAESABQ

تابعنا عبر الوتس اب
--
%d مدونون معجبون بهذه: