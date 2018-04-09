شاهد بالفيديو | “قطار الرعب” يثير الذعر في الهند

قال مسؤولون، الاثنين، إن هيئة السكك الحديدية الرسمية في الهند أوقفت 7 عمال عن العمل بعد عطل في مكابح قطار، مؤلف من 22 عربة وعلى متنه مئات الركاب، تسبب في سير القطار إلى الخلف لنحو 13 كيلومترا.

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